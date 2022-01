In Puglia oggi 8117 nuovi contagi Covid, 841 nel brindisino. Ci sono nove decessi

BRINDISI – In Puglia oggi 8117 nuovi contagi Covid su 43375 tamponi. Ci sono nove decessi. A Brindisi sono stati registrati 841 nuovi positivi. A Taranto con 1005 nuovi contagi, poi Foggia 1235, Bari 2522, Lecce 1521 e Bat 863. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 126.896 delle quali 698 sono ricoverate nei reparti di area medica e 66 nelle Terapie intensive Covid. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 15 pazienti su 20 posti letto in Malattie Infettive, 13 su 28 posti letto in Pneumologia e 12 su 15 posti letto in Medicina interna.Nel modulo di Terapia intensiva ci sono 5 persone su 28 posti letto. Area Covid ospita 4 pazienti su 10 posti letto e in area pediatria Covid 4 pazienti su 10 posti letto. Ostuni, ospedale Covid, ospita 22 pazienti su 28 posti letto in Medicina Interna, 12 pazienti su 20 posti letto in Pneumologia, 1 pazienti su 17 posti letto in Ortopedia. Il Post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti, mentre 11 sono ospitati nel post Covid di Ceglie Messapica.

