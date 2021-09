In Puglia oggi156 positivi, 7 a Brindisi. Zero decessi

BRINDISI- In Puglia oggi 156 nuovi casi Covid su 13262 tamponi. Dall’inizio della pandemia ad oggi in tutta la regione sono 264783 le persone che hanno contratto il virus, 6722 quelle decedute con il Covid. Nel Brindisino 7 nuovi positivi. Nella provincia di Bari sono 37 casi, Lecce 43 e Foggia 15, Taranto 4 e nella Bat 51. I ricoverati sono in tutto 226, mentre sono 20 le persone in terapia intensiva. All’ospedale Perrino sono ricoverate 14 persone: 6 in malattie Infettive e 8 in Pneumologia.

