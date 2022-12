Inaugurato a Palazzo Guerrieri il MOLO 12 FABLAB

BRINDISI- Si è tenuta lo scorso martedì a Palazzo Guerrieri l’inaugurazione di MOLO 12 FABLAB, il laboratorio di fabbricazione digitale promosso e gestito dall’incubatore The Qube all’interno dello spazio di coworking MOLO 12, con l’obiettivo di presentare alla comunità di Brindisi un luogo fisico destinato allo sviluppo dell’innovazione e allo scambio di idee, attraverso l’utilizzo sperimentale di macchinari e tecnologie integrate di prototipazione rapida e manifattura avanzata.

Organizzata da The Qube nell’ambito del progetto Case di Quartiere del Comune di Brindisi, in collaborazione con la CNA Brindisi (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e il supporto di Intesa Sanpaolo, si è tenuta anche l’iniziativa “Industria 4.0 e tecnologie abilitanti: Molo 12 Fablab come strumento per la tua impresa”, a cui hanno preso parte il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Direttore Area Imprese Puglia Sud e Basilicata Intesa Sanpaolo Desiderio Giuseppe De Lorenzo, la Specialista per l’innovazione di Intesa Sanpaolo Simona Miglietta, la Direttrice della CNA Brindisi Sonia Rubini, il Fondatore e Project Manager di The Qube Salvatore Modeo, la Direttrice di Future Education Modena ed EdTech Italia Donatella Solda; il Consigliere del Comune di Brindisi Giulio Gazzaneo. Fra gli argomenti trattati: open innovation e importanza degli ecosistemi territoriali per l’innovazione e la transizione digitale, le opportunità del PNRR e gli scenari futuri per l’apprendimento. Alla chiusura degli interventi sono seguiti un tour dimostrativo all’interno del laboratorio e l’aperitivo di networking.

Molo 12 Fablab sarà ufficialmente aperto e accessibile al rientro delle festività natalizie e sarà a disposizione di aziende, associazioni, professionisti, designer industriali, e artisti affermati per innescare nuovi processi creativi e di sviluppo di nuove competenze e progetti imprenditoriali.

A gennaio è previsto un corso di formazione gratuito rivolto a chiunque desideri apprendere il funzionamento delle stampanti 3D e taglio laser, e proporre nuove idee da implementare.

BrindisiOggi