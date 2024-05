Inaugurato il nuovo Polo CETMA-DIHSME, il Ministro Fitto : “Per storia industriale Brindisi merita attenzione governo”

BRINDISI- Questa mattina presso l’Auditorium della Cittadella della Ricerca di Brindisi, CETMA-DIHSME, l’Hub Europeo per la Transizione Digitale delle imprese di Puglia e Basilicata è stata presentata ufficialmente, chiamando a raccolta i suoi partner alla presenza di ospiti internazionali e rappresentanti illustri del mondo dello sviluppo economico.

Il Polo di Innovazione nasce nel contesto del “Programma Europa Digitale” a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, che ha previsto la realizzazione di una rete europea di poli di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs – EDIHs), preselezionati dai singoli Stati membri e successivamente selezionati dalla Commissione europea.

“La finalità dell’Hub CETMA-DIHSME – spiega Marco Alvisi Direttore Generale del CETMA, Partner capofila del progetto – è assicurare la transizione digitale dell’industria, con particolare riferimento alle PMI, e della pubblica amministrazione attraverso l’adozione di tecnologie avanzate, quali intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, cybersecurity”.

A prendere parte alla presentazione ufficiale vi era Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Nell’occasione Fitto parlando dell’economia industriale del territorio ha detto: “Stiamo lavorando per mettere in campo innanzitutto strumenti di carattere generale, penso alla zona economica speciale unica, alle opportunità del Pnrr ed agli interventi di revisione sul fronte della politica di Coesione europea. Sicuramente Brindisi per la sua storia dal punto divista industriale ed imprenditoriale merita un’attenzione particolare del governo”. Lo ha detto a Brindisi il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, durante un appuntamento elettorale in vista delle elezioni europee, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di sottoscrivere un ‘Accordo di programma’ per la stessa città alla luce di una serie di vertenze occupazionali in ambito industriale. “Faremo un confronto sia a livello istituzionale ma anche – ha aggiunto il ministro – nell’ambito delle opportunità che possono crearsi nel processo di riconversione. Questa mattina sono stato al Cetma dove abbiamo ragionato molto sulle opportunità di sostegno al nostro sistema produttivo sul fronte dell’innovazione e della ricerca”. Secondo Fitto “bisogna mettere in campo strumenti in grado di poter dare questo tipo di risposte”. Hanno partecipato ai saluti istituzionali Roberto Morabito, Presidente CETMA, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Toni Matarrelli, Presidente Provincia di Brindisi e Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi.

Dalla Direzione Generale CONNET, Álvaro Hernando Hernando, Project Officer of Digital Transformation of Industrial Ecosystems Unit, presenterà il Digital Europe Programme, che ha dato vita all’EDIH CETMA DIHSME. Dall’Europa, si è passato allo specifico contesto italiano con “La strategia di supporto alla transizione digitale” illustrata dall’intervento di Raffaele Spallone del MIMIT -Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese.

Le attività e i servizi dell’EDIH CETMA-DIHSME per le PMI e gli enti locali sono state presentate da Marco Alvisi – Direttore generale CETMA, Fabio Pollice –Rettore Università del Salento, Milena Sinigaglia – Presidente Distretto DARE Foggia e Alvise Biffi – CEO Secure Network.