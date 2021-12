BRINDISI- Incidente al rione Commenda, muore il 19enne a bordo della moto. Non ce l’ha fatta Nicolas Di Mola, il giovane 19enne, rimasto coinvolto nel terribile incidente lunedì scorso, 30 novembre, all’incrocio tra viale Commenda e via Marche a Brindisi, è deceduto questo pomeriggio all’ospedale Perrino di Brindisi. Il ragazzo era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata dopo il terribile schianto . Lunedì sera Nicolas alla guida del suo scooter Tmax si era scontrato con una Fiat 500 X condotta da una ragazza. L’impatto era stato violentissimo, il giovane aveva perso i sensi e le sue condizioni all’arrivo dei sanitari erano apparse subito gravissime. Nicolas abitava al quartiere Paradiso ed aveva compiuto 19 anni lo scorso settembre.

