Incidente sul lavoro a Mesagne: crolla una pensilina muore un operaio di 42 anni

MESAGNE – Incidente sul lavoro a Mesagne, l’ennesimo in Puglia in questa settimana. Un operaio di 42 anni, Benito Branca di Mesagne, è morto durante alcuni lavori edili. L’uomo con dei colleghi era impegnato per rimuovere il solaio di un’abitazione quando è crollata la pensilina (il balcone) dove si trovava. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via Maiella. Sul posto i vigili del fuoco di Brindisi, gli agenti del commissariato di Mesagne e il personale dello Spesal.

“L’atroce notizia della morte di un nostro giovane concittadino – scrive sindaco Toni Matarrelli – consumata questa mattina sul luogo di lavoro, suscita dolore e sgomento nella nostra comunità”. “Esprimo a nome di tutti i mesagnesi il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi. Il lavoro dovrebbe essere il momento di realizzazione dell’individuo, mai causa di morte”.

