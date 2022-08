Ivan non ce l’ha fatta, la famiglia chiede che per i funerali ci sia di nuovo “la sua Disneyland”

FASANO – Una giornata triste per Fasano e Montalbano. Ivan non ce l’ha fatta. Dopo aver lottano come un leone contro la malattia, il piccolo guerriero di 7 anni è morto questa mattina nella sua casa a Montalbano tra l’affetto infinito della sua famiglia. A luglio la comunità di Fasano e non solo, ha cercato di realizzare il suo sogno: portare un pò di Disneyland da lui. Così è stata organizzata una grande festa in piazza con più di 150 personaggi Disney. La mamma di Ivan aveva lanciato un appello all’associazione di Fasano “La banda di Minnie e Topolino”, che da 12 anni si occupa di attività nei reparti pediatrici degli ospedali pugliesi, ma anche in altre regioni d’Italia, affinchè fosse realizzata questa festa per il suo bambino. L’associazione si è mobilitata, a sua volta ha chiesto aiuto sui social cercando più volontari possibili. Hanno risposto persone da ogni parte della Puglia. Una serata straordinaria tutta per Ivan. La famiglia ricorda ancora quelle emozioni. Per i funerali del piccolo chiede ancora un piccolo aiuto davanti a tanto dolore. Vorrebbe che Disneyland fosse di nuovo a Montalbano per l’ultimo saluto a Ivan. L’associazione ha lanciato un nuovo appello su Facebook. “Abbiamo tutti pregato e sperato fino alla fine, ma il giorno che più temevamo è giunto! – dice la presidente – Il nostro grande guerriero, ha deciso di porre le armi e fare quello che un bambino della sua età avrebbe dovuto fare, giocare, solo che lo farà con gli angeli. Per volontà della sua famiglia, si vorrebbe che la sua Disneyland, fosse di nuovo domani a Montalbano, per porgli l’ultimo saluto. Capiamo che questa volta, il vostro approccio alla situazione sarà differente, per tanto, non giudicheremo nessuno che dovesse rinunciarvi perché non se la sente, ma abbiamo comunque bisogno di tutti voi per far sì che anche questo desiderio, possa essere realizzato. Le altre volontà della Famiglia per chi parteciperà al funerale, sono: – Tutti con magliette bianche (chi possiede quella di Ivan la indossa altrimenti bianca semplice) – niente fiori ma bisogna far preparare una cassetta da mettere davanti alla chiesa per raccogliere fondi per un’associazione che ha aiutato sempre Marilena e Ivan (APLETI OVB) -Tutto quello che ognuno può (palloncini ,pupazzi,qualsiasi cosa va bene nel rispetto della situazione ovviamente) I funerali si svolgeranno domani 24 agosto alle ore 9:00 presso la Chiesa di Montalbano . La salma si trova presso la Chiesa di Montalbano”.