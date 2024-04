La Asl di Brindisi assume le categorie protette, la Fials : ” Portiamo a casa un grande risultato”

BRINDISI- La Asl di Brindisi assume le categorie protette: Fials porta a casa un grande risultato. Appena pubblicati nell’ASL di Brindisi i bandi di concorso e di mobilità per l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99. Grande soddisfazione della FIALS che da tempo aveva denunciato la scopertura e l’inerzia delle diverse direzioni strategiche che negli ultimi due anni si sono susseguite nell’Asl di Brindisi. Grazie anche alla segnalazione che la FIALS ha trasmesso alla Funzione Pubblica e a tutti gli organi competenti della Regione Puglia, unitamente al Garante regionale per i diritti delle persone disabili ed al neo eletto aziendale responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. “L’attenzione all’inclusione di tutti i lavoratori – afferma Giuseppe Carbone, Segretario Generale della FIALS – in particolare gli appartenenti alle categorie protette, dimostra la sensibilità che il nostro Sindacato ha verso adempimenti a cui l’Asl di Brindisi deve essere compliante, nel rispetto della trasparenza degli atti e delle procedure amministrative”.