MESAGNE -La città di Mesagne è la Capitale pugliese della Cultura 2023, un titolo istituito con l’ultimo bilancio di previsione regionale per premiare le città pugliesi insignite o finaliste all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. La città aveva presentato un progetto importante, arrivato tra i 10 finalisti per il titolo di capitale italiana della cultura 2024.L’impegno della Regione Puglia è quello di valorizzare il lavoro svolto e dare vita alle iniziative previste. Il titolo è un incentivo per le comunità pugliesi che investono nella Cultura come valore per la crescita del territorio.La città di Mesagne ha una storia di riscatto e di rilancio. La prova che il destino di una comunità può essere cambiato.

