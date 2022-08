La provincia di Brindisi fuori dai “posti blindati” nelle liste del Pd, i dem scrivono a Letta

BRINDISI – Nessuna posizione eleggibile al momento nelle liste del Pd per i democratici brindisini. La bozza per le candidature è nelle mani del commissario del Pd Puglia e responsabile nazionale Enti Locali Francesco Boccia, e del segretario regionale Marco Lacarra. In base a questo schema di candidature che sarà discusso domani, 13 agosto, nella direzione nazionale non appare nessun brindisino candidato nei posti blindati, o quanto meno spendibili. Con la riduzione dei posti in Parlamento la Puglia ha perso 22 parlamentari, con la conseguente difficoltà nei vari partiti di coprire tutte le richieste. Il Partito democratico in Puglia potrebbe confermare, così come nell’ultima legislatura, sei parlamentari eletti: 4 alla Camera e 2 al Senato. Tradotto significa i 4 capilista dei collegi plurinominali e i primi due candidati del listino del Senato. Discorso a parte sono le sfide nei collegi uninominali, che ora i sondaggi danno vincenti tutti al centrodestra.

Per questo motivo la segreteria provinciale di Brindisi ha inviato nei giorni scorsi una lettera ad Enrico Letta a firma di tutti i circoli, dei sindaci e dei consiglieri regionali democratici per richiedere la candidatura in un posto “con paracadute” di un rappresentate della provincia di Brindisi. Pressing dei democratici brindisini. Se questa richiesta dovesse cadere nel vuoto, sarà la seconda legislatura senza un parlamentare Pd. Praticamente per 10 anni i democratici brindisini non avranno avuto un rappresentante del territorio in Parlamento.

Questa la lettera integrale inviata a Letta.

Caro Segretario,

con la presente intendiamo rappresentarti la nostra preoccupazione rispetto al rischio

concreto che alla Provincia di Brindisi, ancora una volta, venga preclusa la possibilità

di esprimere un o una parlamentare del Partito Democratico del territorio.

Già nel 2018, nonostante si eleggesse un numero maggiore di deputati e di senatori, e

pur essendoci tra gli uscenti due parlamentari della nostra Provincia, il metodo

verticistico con il quale le liste furono costruite non consentì alla nostra federazione

di esprimere candidature in posizioni che avrebbero dato almeno qualche possibilità

di elezione. Dopo quattro anni, e sulla base degli elementi che abbiamo fino ad oggi,

si prospetta per noi una situazione analoga, peraltro aggravata dal recente taglio dei

parlamentari. Dovesse consolidarsi questo quadro, si lascerebbe la Provincia di

Brindisi priva di una espressione parlamentare del PD per un periodo lungo dieci

anni. Non è mai accaduto che per così tanto tempo, il PD o i partiti che hanno

concorso alla sua nascita non esprimessero parlamentari in questo territorio. Ciò in un

contesto in cui il centrodestra, con molta probabilità, riuscirà a portare personale

politico in parlamento come è già successo nella legislatura che si chiude, nella quale,

peraltro, il M5S ha eletto tre parlamentari. Questa situazione complica non poco,

quando non vanifica, gli sforzi che si fanno per radicare il PD in questa Provincia e,

qualora persistesse, sarebbe causa di non poche difficoltà nella già difficile campagna

elettorale che siamo chiamati ad affrontare. Ciò non bastasse, siamo alla vigilia di un

turno elettorale amministrativo molto impegnativo che coinvolge il Capoluogo e altri

centri di media dimensione molto importanti. Fondamentale sarebbe arrivare a

quell’appuntamento forti della presenza di un parlamentare locale e più capaci di

essere un punto di riferimento saldo per i nostri alleati di centrosinistra.

Brindisi, infine, è un territorio chiave per il necessario ed irreversibile processo di

transizione energetica e di conversione ecologica del sistema produttivo, un

passaggio, questo, nel quale è quanto mai utile un lavoro di raccordo tra le scelte

politiche nazionali e le strategie di sviluppo a livello locale, un lavoro che in questi

anni, in assenza di nostri rappresentanti in parlamento, abbiamo delegato ad altri con

scarsi risultati e a discapito del territorio. Ma proprio su questi temi è fondamentale

che il PD, anche in Provincia di Brindisi, svolga un ruolo da protagonista e a tutela di

chi è più esposto ai rischi che una fase come questa normalmente comporta.

Siamo certi che tu possa farti carico di questa situazione alla quale non intendiamo

rassegnarci.

Avendo fiducia nel nuovo corso che hai avviato da Segretario Nazionale e per il

quale non si dovrebbero riproporre schemi e metodi già sperimentanti nel passato,

consapevoli che, ove ve ne fosse la volontà politica, ci sarebbe spazio a sufficienza

per garantire a tutte le province pugliesi un parlamentare, come peraltro annunciano

di voler fare i nostri avversari, confidiamo in un tuo riscontro.

Certi della tua sensibilità rispetto alle istanze che provengono dai territori, ti

salutiamo fraternamente.

Francesco Rogoli

Segretario di Federazione

Elisa Mariano

Già Parlamentare e componente della Direzione Nazionale

Salvatore Tomaselli

Già Parlamentare e coordinatore della Segreteria Regionale

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale

Fabiano Amati

Consigliere Regionale

Francesco Zaccaria

Sindaco PD Comune di Fasano

Francesca Bellè

Segretaria provinciale dei Giovani Democratici

Francesco Cannalire

Segretario circolo PD Brindisi

Antonella Vincenti

Segretaria circolo PD Sandonaci e componente direzione regionale

Roberto Pinto

Segretario circolo Cisternino e Vicesindaco Comune Cisternino

Fabio Giorgino

Segretario circolo PD Ostuni

Carmine Sportillo

Segretario PD Francavilla Fontana

Giovanni Buongiorno

Segretario circolo PD Carovigno

Marco Martina

Segretario circolo PD Cellino San Marco

Ermanno Manca

Segretario circolo PD San Pietro Vernotico

Uccio Leozappa

Segretario circolo PD San Vito Dei Normanni

Benedetto Ligorio

Segretario circolo PD Villa Castelli

Marcello Petarra

Reggente circolo PD Torre Santa Susanna

Gino Guida

Segretario circolo PD San Pancrazio Salentino

Fabio Sibilio

Segretario circolo PD Fasano

Carmelo Cavallone

Segretario circolo PD Erchie

Eugenio Altavilla

Sub- commissario circolo PD Latiano e già assessore ai lavori pubblici

Mauro Truppa

Sub-commissario circolo PD Latiano