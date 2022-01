BRINDISI- La Provincia di Brindisi vince il ricorso, la Regione Puglia dovrà risarcire 6milioni di euro, svolse funzioni non più di sua competenza. La Corte di Appello di Lecce da ragione alla Provincia di Brindisi nel ricorso contro la Regione Puglia. Il giudice ha affermato il diritto della Provincia ad essere ristorata dalla Regione per le spese sostenute (pari a circa 6 milioni di euro) nel 2016 per svolgere funzioni amministrative non più di propria competenza (ma in forza della c.d. legge Delrio della Regione Puglia). Nella causa la Provincia di Brindisi era rappresentata dall’avvocato Mario Marino Guadalupi.

Nelle motivazioni della sentenza si legge : “La domanda formulata dall’appellante ha ad oggetto un diritto soggettivo della Provincia di Brindisi. Invero l’art. 7, comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015 prevede testualmente che le regioni, qualora non abbiano provveduto nei termini indicati a dare attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province, “sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015”.

BrindisiOggi