La Questura di Brindisi celebra l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci nel campo nazista di Dachau

BRINDISI- La Questura di Brindisi celebra l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore reggente di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri ed italiani. Questa mattina la cerimonia si è svolta presso la Questura di Brindisi alla presenza del Questore Annino Gargano, delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Bozzano Centro e dell’Avv. Pagliara delegato della Comunità Ebraica per la Puglia e la Basilicata. Giovanni Palatucci – ricordano – prima quale dirigente dell’Ufficio stranieri e, poi, quale Questore reggente della Questura di Fiume, dal 1937 al settembre del 1944, quando verrà arrestato dai nazisti e deportato a Dachau ove morirà, si adoperò per mettere in salvo numerosi cittadini ebrei, fornendo documenti falsi e facendo sparire schedari dall’anagrafe. Per la sua opera meritoria, nel 1995 è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile, alla memoria, e dell’onorificenza di “Giusto tra le Nazioni”. Stamane le forze dell’ordine , gli studenti e il delegato della Comunità ebraica per una cerimonia dinnanzi alla targa dedicata a Palatucci, dopo di ché i ragazzi sono stati accolti nella sala conferenze della questura per un dialogo ed un confronto sul tema delle deportazioni che prendeva spunto proprio dalla storia del questore di Fiume.

BrindisiOggi