La Regione stanzia 200 mila euro per la fiera del mare di Taranto, Bruno: “Pretendiamo lo stesso per il Salone di Brindisi”

BRINDISI – “La Regione Puglia come ha finanziato la Fiera del mare di Taranto, finanzi anche il Salone nautico di Brindisi”. Lo dice il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno.

La Regione Puglia ha stanziato 200mila euro per l’organizzazione della Fiera del Mare di Taranto, giunta alla sua terza edizione. Per Bruno un buon segnale. “La stessa attenzione però mi auguro sia presto riservata a un altro fondamentale evento del settore – dice Bruno – il Salone Nautico di Puglia Snim di Brindisi. Che a differenza di quello ionico, nonostante sia giunto alla sua 17esima edizione, non ha mai ricevuto dalla Regione Puglia alcuna forma di sostegno. E credo sia perfettamente comprensibile il disappunto degli attori coinvolti nella manifestazione brindisina, che vedono la Regione non solo ignorare il loro evento per quasi due decenni, ma perfino finanziarne un altro – che ai loro occhi è contrapposto all’iniziativa brindisina – nato appena tre anni fa. Sarebbe ovviamente stupido osservare la questione con la lente del campanilismo. Molto semplicemente una Regione che punti allo sviluppo del settore nautico non dovrebbe applicare due pesi e due misure, ma al contrario unire, creare sinergia, premiare merito e opportunità. Preme ricordare che il Salone Nautico di Puglia è fra i fattori trainanti per il riconoscimento del Distretto Produttivo della Nautica da Diporto di Puglia ed inserito nel proprio programma di Sviluppo. Oltre ad essere da tempo riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Importanti i momenti di incontro organizzati, con la presenza di operatori ed istituzioni di Croazia, Slovenia, Grecia e Turchia che hanno consentito l’avvio di collaborazioni commerciali a vantaggio delle nostre aziende”.