BRINDISI – Chiuse per tre settimane l’aeroporto del Salento. Da ieri 20 aprile l’aeroporto di Brindisi è chiuso al traffico passeggeri. “Una chiusura necessaria – spiega Aeroporti di Puglia – per consentire interventi di riqualificazione sulle infrastrutture di volo”. Si tratta di lavori sulla pista di atterraggio. L’aeroporto sarà chiuso sino al 12 maggio. La società invita i passeggeri a contattare i vettori per maggiori informazioni sulla stato del proprio volo”.