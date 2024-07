“Le spiagge di Carovigno diventano sempre più accessibili a tutti”

CAROVIGNO- La marina di Carovigno, con le sue spiagge accessibili, rappresenta un esempio virtuoso di inclusività e attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e turisti. Sono cinque le spiagge lungo la costa carovignese ad aver adottato misure specifiche per garantire l’accesso all’arenile e la possibilità di ingresso in mare mediante la posa di pedane, passerelle e sedie job. Anche i servizi igienici sono completamente accessibili, dimostrando un impegno concreto verso l’inclusività.

“Un percorso iniziato nel 2019 e che continua anche per questa stagione balneare – afferma l’assessore Luigi Orlandini -. Oggi, i garanti della provincia di Brindisi, insieme al garante della Regione Puglia Antonio Gianpietro, hanno potuto verificare il lavoro svolto dall’amministrazione locale in tema di accessibilità demaniale. Tutti gli interventi sono stati realizzati accedendo a finanziamenti regionali”.

“Siamo orgogliosi di ospitare il garante della regione Puglia, Antonio Gianpietro, insieme a tutti i garanti della provincia di Brindisi – prosegue Orlandini -. Oggi Carovigno è al centro della provincia in tema di accessibilità demaniale e riceve il plauso dal garante della regione Puglia per il lavoro svolto. Ben coscienti che questo è un percorso che deve proseguire per traguardare altri risultati tali da garantire la massima e piena fruibilità delle spiagge ma anche di tutto il territorio, l’impegno è massimo e i risultati sono ben visibili. Questo impegno per l’accessibilità è parte di una visione più ampia che vede Carovigno come un modello per altre località della regione. L’obiettivo – conclude l’assessore alle politiche sociali Luigi Orlandini – non è solo migliorare l’accessibilità delle spiagge, ma estendere questo approccio inclusivo a tutto il territorio, creando un ambiente accogliente e fruibile per tutti”.

“Nelle scorse ore, insieme ai garanti dei diritti delle persone con disabilità dei comuni di San Vito dei Normanni, Dario Siciliano, e di Carovigno, Vincenzo Donadeo, nonché all’Assessore ai Servizi Sociali di Carovigno, Luigi Orlandini, ho visitato il comune per osservare le iniziative di accessibilità delle spiagge – afferma il garante della disabilità pugliese Antonio Gianpietro -. Siamo stati a Torre Santa Sabina e a Pantanagianni, dove sono state allestite postazioni idonee, complete di pedane coperte, sedie job e, nelle vicinanze, servizi igienici e docce adeguate. I passi da fare sono ancora molti, ma ci si impegna gradualmente per migliorare e rendere il nostro meraviglioso mare accessibile a tutti. Complimenti – conclude – anche per la ricerca di partnership con privati sensibili, che arricchiscono i loro servizi con accoglienza e accessibilità”.

Con il supporto delle istituzioni e la determinazione dell’amministrazione locale, Carovigno continuerà a essere un esempio positivo di come le comunità possono lavorare insieme per creare spazi pubblici accessibili a tutti. Tra i presenti a sostenere il progetto portato avanti dall’assessorato il consigliere comunale Nico Petrosillo.