L’ex senatore Zizza il nuovo segretario provinciale della Lega, Saponaro vice

BRINDISI – La Lega si struttura in Puglia e nelle varie province. L’ex senatore Vittorio Zizza nominato segretario del partito nella provincia di Brindisi. Zizza sarà affiancato da Ercole Saponaro, in qualità di Vice Segretario con delega agli Enti Locali e da quattro donne: Ilaria Antelmi, Margherita Penta, Adriana Balestra e Lucia Trinchera a cui sarà affidata la responsabilità di altrettante aree della provincia. Domenico Convertino sarà il responsabile organizzativo e Raffaele Martina il coordinatore dei dipartimenti tematici provinciali.

A livello regionale la struttura si arricchisce del Dipartimento sulla Floricoltura, che sarà guidato da Oronzo

Zecca, mentre Davide Vox assumerà la responsabilità del Dipartimento sullo Sport che il campione olimpionico Luigi Mastrangelo ha dovuto lasciare per impegni personali nazionali. “Ringrazio Luigi Mastrangelo per tutto quello che ha fatto e farà per il mondo dello sport – dichiara il Sen Roberto Marti Commissario della Lega Puglia – Auguro buon lavoro ai nuovi capi dipartimento Vox e Zecca. Sono orgoglioso della composizione della nuova Segreteria Provinciale della Lega a Brindisi – sottolinea Marti – con ben quattro donne responsabili di area che sono certo faranno un ottimo lavoro insieme al nuovo Segretario Vittorio Zizza, cominciando dalle prossime elezioni amministrative di Fasano, Cisternino, San Pancrazio e Cellino San Marco”