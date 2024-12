Marchionna per il 2025: “Piani di sviluppo e nuove opportunità per la Città”

BRINDISI- La conferenza stampa di fine anno, indetta dal Sindaco Giuseppe Marchionna il 30 dicembre 2024 presso la Sala Conferenze “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, ha offerto un quadro dei traguardi raggiunti nell’anno 2024, delineando al contempo una panoramica sulle opportunità per la Città nel 2025 e la programmazione delle aree di intervento e la specifica dei fondi stanziati per il triennio 2025-2026 e 2027 con la nuova Legge Finanziaria dello Stato, approvata in via definitiva il 28.12.2024.

Le realizzazioni dell’anno 2024

Nel corso del 2024 l’Amministrazione di Brindisi ha definito importanti iniziative che consentiranno opportunità di sviluppo nel corso del prossimo anno:

URBANISTICA

Completamento dei progetti di rigenerazione urbana che riguardano: Progetto Smart City Port che interessa il water front portuale, rimodulando interventi non sostenibili per inadeguatezza dei finanziamenti e/o per mancata disponibilità delle aree interessate. In questo quadro è stata raggiunta un’intesa con l’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale per il recupero (a cura e spese della stessa Autorità) dell’ex Capannone Montecatini e il successivo passaggio in proprietà al Comune di Brindisi; Predisposizione di una Strategia Urbana Territoriale e dei relativi interventi di rigenerazione urbana. Nel corso del 2024 è stata avviata quella relativa al rione Perrino, con l’approvazione di un intervento di rigenerazione con il contributo di privati e con il rilascio per permesso di costruire in deroga per la realizzazione di alloggi popolari ARCA NORD. Ulteriori iniziative a completamento della rigenerazione urbana del quartiere sono previste nel 2025. Definizione del procedimento di pianificazione territoriale finalizzato all’adeguamento del PRG al PPTR e della variante normativa del PRG per l’eliminazione della sovrapposizione della vincolistica del PUTT/p; Adozione della L.R. 36/2023 (cosiddetto Piano Casa) per la disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia e l’individuazione degli ambiti edificati ammessi a tale procedura; Attività di riordino nella gestione delle autorizzazioni FER (Fonti Energia Rinnovabili), che nel 2025 garantiranno entrate più significative, anche alla luce della puntuale applicazione del DM 10/09/2010 (compensazioni territoriali).

LAVORI PUBBLICI

Acquisizione dei terreni dismessi da RFI per la realizzazione di un parcheggio da 360 posti in Via Tor Pisana; Acquisizione del parcheggio provvisorio in zona aeroporto realizzato dal Commissario G7 per potenziare la capacità di sosta (210 posti auto) in aggiunta ai 300 posti auto già nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale. Interventi di messa in sicurezza di vari edifici scolastici di proprietà comunale; Studi di valutazione dello stato delle essenze arboree nel perimetro cittadino, per valutare l’urgenza di interventi volti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità; Definizione del programma di interventi straordinari sulle strade cittadine al fine di garantirne la sicurezza.

AMBIENTE

Atto di costituzione dell’ARO BR/4 che prevede il Comune di Brindisi quale unico Ente componente. Tale atto consentirà nel 2025 l’indizione di una gara decennale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che sarà incentrata su meccanismi premiali (percentuali di raccolte differenziate, organizzazione del servizio, ecc.), piuttosto che sul massimo ribasso; Approvazione del nuovo Regolamento di Igiene Urbana, che prevede il coinvolgimento di Volontari Ambientali al fine di promuovere la cultura del corretto smaltimento e – se del caso – l’applicazione di sanzioni ai trasgressori; Intervento di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Autigno (€ 3 milioni di contributo regionale) e contestuale continuità delle attività di emungimento del percolato (€ 300.000 sul bilancio comunale) per contrastare le infiltrazioni nelle falde acquifere; Conclusione dell’intervento di bonifica di Micorosa, con accordo con ENI Rewind per la gestione post operam del sito. Ripresa dell’Accordo di Programma del 2021 per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi. La progettazione affidata ad ASSET prevede i seguenti interventi:

Analisi di rischio specifica;

Caratterizzazione del Villaggio residenziale San Pietro e analisi di rischio specifica del sito;

Messa in sicurezza e bonifica della falda freatica Costa Morena, compreso impianto per il trattamento delle acque di falda;

Messa in sicurezza e bonifica della falda freatica Fiume Grande, compreso impianto di trattamento delle acque di falda

Interventi di bonifica in area Stagni e Saline di Punta della Contessa: esecuzione indagini integrative.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO

Consegna e apertura di due beni confiscati a seguito di avviso pubblico alle Associazioni AUSER ed ERIDANIO; Inaugurazione Casa del Turista, a seguito degli interventi finanziati dal PNRR; Realizzazione del Progetto “Anci Giovani e Imprese” con hackaton nelle Scuole superiori della Provincia per sviluppare la cultura d’impresa. A breve sarà indetto bando per finanziare le start up più meritevoli; Inaugurazione Sportello RETE di Invitalia presso in Convento ex Scuole Pie; Realizzazione 3° Programma “Bravo Innovation Hub” di accelerazione di start up provenienti da tutta Italia (unico sportello in Puglia); Processo di ascolto e partecipazione a sostegno dell’elaborazione del dossier di Brindisi, candidata Capitale Italiana della Cultura 2027; Riconoscimento alle Case di Quartiere di Brindisi come “good practice” da parte del Programma comunitario URBACT; Avvio della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Quartiere Sant’Elia. Impianto di 30 Mw installato sulla scuola di via Mantegna; Acquisizione del titolo di “Brindisi Città che legge” 2024, con il progetto “Libri in circolo”.

PATRIMONIO

Affidamento di n. 6 appalti integrati (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per i seguenti recuperi del patrimonio comunale:

Ex Agenzia delle Entrate da destinare a sede dei corsi universitari;

Ex Convento San Domenico e dell’ex Istituto Marconi da destinare a studentato;

Chiesa del Cristo da destinare a spazi per concerti, eventi, esposizioni;

Ex scuola di via Maglie da destinare a mensa universitaria;

Sede della Croce Rossa Italiana da destinare a spazi di assistenza socio-sanitaria

Ex Parco della Rimembranza e dell’area naturalistica lungo il Canale Patri

Aggiornamento dell’inventario dei beni immobili comunali; Revisione del Regolamento per la gestione e alienazione dei beni immobili comunali; Servizio Edilizia Residenziale Pubblica:

revisione degli schemi di convenzione con Arca Nord

avvio e l’implementazione del procedimento di distacco delle utenze condominiali di fornitura di acqua e fogna e attivazione dei singoli allacci;

predisposizione della Carta dei Servizi in coerenza con le disposizioni legislative regionali vigenti in materia;

predisposizione dello schema di regolamento per l’emergenza abitativa per circa il 25% del patrimonio abitativo;

avvio del censimento degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica.

SERVIZI SOCIALI

Gli interventi perseguiti attraverso l’Ambito socio-sanitario Brindisi-San Vito dei Normanni sono stati:

è stato istituito, per la prima volta, il Servizio di Segretariato Sociale conseguendo uno dei livelli essenziali di prestazione (LEP) previsti dalla normativa;

è stato rimodulato lo sportello sociale e, tra i primi in Puglia, istituita la rete dell’antiviolenza con tutte le Istituzioni interessate;

per la prima volta, è stata creata l’equipe multidisciplinare con la ASL, per la lotta all’abuso, al maltrattamento e alla violenza sulle donne e sui minori nonché l’Equipe per l’affido dei minori;

E’ stato sottoscritto un Accordo con la Comunità di Sant’Egidio per un servizio d’intervento per le persone senza tetto e gli anziani in stato di disagio;

E’ stato acquisito un veicolo natante confiscato alla mafia, per iniziative sociali nel 2025

Sono stati attivati 5 punti di alfabetizzazione digitale per anziani o persone con bassa scolarizzazione;

E’ stato istituzionalizzato, per la prima volta, un servizio di coordinamento interno, quindi pubblico, di tutti i servizi sociali esternalizzati;

E’ stata praticamente azzerata la lista di attesa per i servizi di assistenza domiciliare e si prevede, nel 2025, di ampliare la platea dei beneficiari attraverso nuove risorse.

Nonostante l’aumento consistente dei casi di disabilità, si è riusciti a mantenere invariato il servizio di integrazione scolastica, con il numero di operatori più alto di tutta la provincia di Brindisi.

Si è chiuso il procedimento concorsuale per l’assunzione di 5 Assistenti Sociali e 2 Istruttori Amministrativi, con assunzioni a gennaio 2025

Nel 2025 saranno, per la prima volta, istituiti il Servizio di Pronto Intervento Sociale e l’Unità di Strada.

CULTURA

Predisposizione e presentazione del Dossier di Brindisi Capitale Italiana della Cultura 2027, coordinato dal Direttore della Candidatura Chris Torch. Il dossier presentato dal titolo “Navigare il Futuro” è frutta della più ampia partecipazione di tutti gli stakeholders.

LE PROSPETTIVE PER L’ANNO 2025

Le novità rivenienti dalla nuova Legge Finanziaria

La nuova Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 ha stanziato fondi finalizzati all’attuazione di misure in favore degli enti locali.

Grazie all’infaticabile opera del deputato della nostra provincia, on. Mauro D’Attis, l’impegno per la Città di Brindisi consiste in contributi per un totale di 3 milioni e 50 mila euro (in tre anni), così ripartiti:

€950.000 (suddivise nei tre anni 2025, 2026 e 2027) in favore della Fondazione Nuovo Teatro Verdi al fine di sostenere le iniziative di promozione culturale, turistica e di inclusione sociale inerenti alla candidatura di Brindisi a Capitale italiana della cultura;

€900.000 (suddivise nei tre anni 2025, 2026 e 2027) finalizzati all’attività di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali;

€500.000 (nel 2026) dedicati alla riqualificazione dell’impianto sportivo di Tuturano;

€300.000 (nel 2025) per la riqualificazione del complesso sportivo interno all’Oratorio Salesiano dell’Istituto Don Bosco;

€150.000 (suddivise nei tre anni 2025, 2026 e 2027) a sostegno delle attività svolte dalla Casa di quartiere “Dream” dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

La continuità territoriale per l’Aeroporto di Brindisi

Agli interventi sopra elencati si aggiunge un’importante novità che è quella dell’inserimento della Città di Brindisi all’interno dell’Articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dedicato alla continuità territoriale in cui dopo Trieste e Ancona figura Brindisi.

L’Aeroporto del Salento di Brindisi disporrà di fondi per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali europei. La spesa autorizzata è di 5 milioni di euro. Le disposizioni in materia di continuità territoriale dell’Aeroporto di Brindisi sono le seguenti:

1,5 milioni di euro per l’anno 2025

1,7 milioni di euro per l’anno 2026

1,8 milioni di euro per l’anno 2027

Tale misura consentirà ad Aeroporti di Puglia di operare per il rafforzamento delle frequenze dei voli dall’Aeroporto di Brindisi verso i nodi essenziali (Roma, Milano), ma potrà anche garantire la possibilità di abbattimento dei pressi, visto che la dichiarazione di continuità territoriale opera in deroga al regime degli “aiuti di Stato”.

L’Accordo di Programma e Il Commissario Straordinario di Governo

La zona industriale di Brindisi rientra in un piano volto alla realizzazione di progetti di sviluppo finalizzati a mitigare la chiusura della centrale a carbone di Cerano tramite un comitato di coordinamento sulla decarbonizzazione.

Tale comitato potrà (in forza di legge) elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un Accordo di Programma volto a individuare delle soluzioni per ottemperare alla nuova transizione energetica, per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.

Nel caso di un accordo di programma per lo sviluppo delle singole aree nonché per l’approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche sarà possibile nominare un Commissario Straordinario di Governo per gli anni 2025 e 2026, che potrà garantire velocità, efficienza ed efficacia a tutte le proposte di insediamento produttivo previste per l’area.

Date queste premesse, è facile intuire le grandi potenzialità di sviluppo che possono schiudersi per l’intero territorio brindisino. Esistono già 13 proposte di insediamento – presentate ufficialmente in sede di Comitato per la decarbonizzazione di Brindisi – e gran parte di esse riguardano iniziative legate alla transizione energetica.

Brindisi è in questo frangente l’epicentro della transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, inserendo una variabile di gran rilievo nella visione del futuro della Città.

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 recita testualmente che “le compensazioni territoriali sono interventi che mirano a compensare il disagio socio-economico o infrastrutturale subito da una comunità locale a causa della realizzazione di un progetto o di un’opera di rilevanza pubblica”

Tenuto conto di questa opportunità, è di tutta evidenza che il gran numero di progetti che interesseranno Brindisi in termini di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente di ipotizzare che il prossimo decenni veda la Città (e il territorio circostante) destinatario di ingenti risorse corrisposte dalle aziende a titolo di compensazione territoriale.

Tale evenienza consente di riflettere e confrontarsi intorno a un’ipotesi di Master Plan per la rimediazione e la riqualificazione delle infrastrutture materiali e immateriali della Città.

Seguendo il filo di questo ragionamento, la Giunta Comunale ha già approvato una delibera (GC 330/2024) che contiene un atto di indirizzo per i dirigenti comunali finalizzato alla redazione di un parco progetti in linea con la visione prospettica che sin qui è stata illustrata.

Le caratteristiche generali degli investimenti si inseriscono nelle seguenti tipologie di intervento:

Interventi di riqualificazione/recupero/adeguamento di immobili pubblici (scuole, edifici storici, impianti sportivi, ecc.);

Adeguamento infrastrutture materiali e immateriali (viabilità, reti tecnologiche di attrezzamento verso la smart city);

Interventi di qualificazione e riqualificazione ambientale (parchi, giardini, aree a verde attrezzato);

Interventi di rimediazione ambientale (bonifiche e messa in sicurezza siti inquinati);

Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici (scuole, impianti sportivi, altre strutture);

Restauro beni monumentali;

Interventi di tipo immateriale (cultura, servizi sociali, turismo).

Le tipologie di intervento sopra descritte sono state a loro volta classificate in funzione del loro stato di attuazione:

Progetti redatti e finanziati;

Progetti redatti non sorretti da finanziamento;

Progetti in corso di redazione, sia sorretti che non sorretti da finanziamento;

Esigenze ed emergenze sopraggiunte;

Progetti di natura privatistica, ma di interesse pubblico.

La redazione di questo parco progetti è in fase avanzata di definizione, ragione per cui è possibile annunciare sin da oggi la convocazione entro la metà di febbraio 2025 degli Stati Generali per lo Sviluppo del Territorio (a cui invitare le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati, le Associazioni del Terzo Settore e tutti gli stakeholders) per un confronto in grado di definire la visione generale dello sviluppo territoriale nel prossimo decennio, definendo le priorità e la progressività degli interventi.