Mauro D’Attis candidato nella segreteria nazionale di Forza Italia

BRINDISI- D’Attis candidato nella segreteria nazionale di Forza Italia . Ad annunciarlo lo stesso onorevole brindisino che dice: “Sono candidato ad essere eletto tra i 6 membri della Segreteria nazionale che proclamerà domani il Congresso nazionale di Forza Italia . Saremo eletti assieme ad Antonio Tajani, Segretario nazionale. Per me che sono nato e cresciuto in questo Partito, sempre dalla stessa parte, sempre al fianco di Silvio Berlusconi dal quale ho avuto l’onore di ricevere, a sua firma, la nomina a Commissario regionale della Puglia nel 2018. Oggi, ancora più di ieri, mi sento militante, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che mi hanno accompagnato in questi quasi 30 anni di Forza Italia. Mi auguro che il mio percorso, come quello di tanti, a cominciare dal riferimento più importante che è quello di Antonio Tajani, serva a dimostrare quanto sia importante l’opera realizzata da Silvio Berlusconi e quanto valga la sua eredità fatta, tra l’altro, di un Partito libero e che della difesa della libertà in tutte le sue forme ha fatto la sua principale attività. Mi auguro che questo esempio possa essere ripreso da tanti giovani che ho visto avvicinarsi al Partito e alla politica e che, se vorranno e ci crederanno, potranno realizzare simili percorsi e anche migliori del mio senza perdere di vista la missione principale che è quella di fare il bene della comunità rappresentata, il bene del Paese. Per me è un onore essere eletto alla Segreteria nazionale. Mi impegnerò con tutte le mie forze a non deludere la fiducia ricevuta dal Segretario nazionale Antonio Tajani e dai delegati, a cominciare da tutti i miei colleghi e tutte le mie colleghe di Forza Italia Puglia”.