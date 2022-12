Mercatini di Natale, gli artigiani fanno da soli e snobbano il Comune

BRINDISI- (Da Il7Magazine )Tornano i mercatini di Natale a Brindisi, gli artigiani preferiscono il fai da te e allestiscono uno spazio su Corso Garibaldi, il Comune appeso alla delibera per le casette su Piazza Vittoria. Hanno preferito il certo all’incerto gli artigiani del Natale che anche quest’anno hanno deciso di allestire il loro personale mercatino all’interno di alcuni locali in Corso Garibaldi a Brindisi mentre il Comune è alle prese, in data 1^ dicembre, ancora con l’organizzazione delle casette su piazza Vittoria. Così, sotto il coordinamento dell’Associazione “Missione Talento”, quindici artigiani aprono all’esposizione delle loro creazioni già a partire dal primo dicembre. Si tratta della seconda edizione di questa importante iniziativa che consente alla città di Brindisi di respirare un po’ dell’atmosfera natalizia che in altre città già si vive. Gli artigiani provenienti da tutta la provincia brindisina hanno scelto di alternarsi all’interno dei locali in Corso Garibaldi per tutto il mese di dicembre ed oltre. La “Bottega di Babbo Natale”, così denominata, sarà aperta sino al 6 gennaio 2023. All’interno vi è davvero di tutto dai presepi all’oggettistica da regalo, dalle decorazioni natalizie ad articoli di pelletteria e bigiotteria , tutti rigorosamente fatti a mano, pezzi unici frutto di passione e bravura. L’organizzatrice di questa bottega così speciale è Luana Fersini, presidente dell’Associazione “Missione talento”, lei stessa un’artigiana che con grande entusiasmo ha coinvolto espositori della provincia di Brindisi a partecipare. Ciascuno di questi artigiani ha una sua peculiarità, una tecnica particolare che rende unici i pezzi prodotti e messi in vendita a partire proprio da quelli di Luana. “Siamo circa una decina- spiega- ci alterniamo con i periodi, nel senso che c’è chi ha preso tutto il mese di dicembre, chi, invece, la prima quindicina di dicembre e chi la seconda , anche in base agli oggetti che vende. Ad esempio i presepisti hanno scelto il primo periodo, mentre dal 15 dicembre in poi subentra un altro espositore che magari vende oggetti da regalo, così sino a gennaio”. La scelta di allestire la Bottega all’interno dei locali in Corso Garibaldi nasce da una questione di opportunità, quella che gli artigiani dicono di non aver avuto dall’amministrazione comunale di Brindisi. “A settembre sono andata in Comune – ha detto Luana- cercando di capire quali sarebbero state le intenzioni dell’amministrazione per questo Natale. Niente, non avevano programmi. Anche lo scorso mese erano ancora in alto mare. Avrei voluto collaborare, io con gli altri artigiani, per rendere attrattivo il centro storico, arricchire il mercatino di Natale su piazza Vittoria. Ma non mi è stata data alcuna certezza ed a quel punto abbiamo deciso che la soluzione migliore era tornare ad allestire la Bottega in corso Garibaldi, come lo scorso anno. Del resto è stato un successo e la città ha apprezzato molto. Quando i tempi stringono non è possibile aspettare”. Luana, come gli altri suoi colleghi, ha scelto in ogni caso di investire sulla sua città. “Potevamo andare altrove ma amo Brindisi, vivo qui- dice- e mi è sembrato giusto restare nella mia città. Qui ci sono tante opportunità perché non sfruttarle”. La Bottega di Babbo Natale degli artigiani propone articoli unici. Luana lavora la pasta di mais e il materiale riciclato: carta, cestini. Ma realizza anche oggetti particolari come le lampade di materiale in gomma Eva e i profumatori. Altri artigiani espongono foulard gioiello, pezzi unici fatti a mano, ma anche pirografia sul legno di ulivo, oggettistica, collane , orecchini, e calamite con la famiglia , quadretti con i personaggi anni ’80, e persino quelli con i cartoni animati. Alcuni oggetti sono fatti con materiale di riutilizzo recuperato persino dalle spiagge, come vetro, plastica e legno a cui viene data nuova vita. All’interno di questo mercatino ci sono anche preziosi manufatti realizzati con l’arte del ricamo, oggetti di uso comune ma di straordinaria bellezza . Non possono mancare, ovviamente, i presepi. Questi sono piccoli capolavori realizzati con grande maestria. Presepi realizzati all’interno di zucche, terracotta, con il metodo del sacco della iuta e gesso impastati insieme e poi sagomati. In alternativa anche realizzati con il sughero, la radica di ulivo e a volte materiale ritrovato vicino al mare. I presepisti saranno nella Bottega sino al 15 dicembre per poi darsi il cambio con altri espositori che venderanno prettamente articoli da regalo. Nel frattempo mentre questi artigiani si preparano ad allestire la Bottega, che ripetiamo, sarà aperta a partire dal primo dicembre , il Comune di Brindisi cerca di recuperare il tempo perduto. Quest’anno l’amministrazione comunale affida l’organizzazione dei mercatini su piazza Vittoria al DUC, al Distretto Urbano del Commercio, di cui fanno parte le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale quali Confcommercio Imprese per l’Italia Puglia e Confesercenti Puglia. L’idea è che il mercatino natalizio esponga e venda merce non presente nei negozi possa essere considerato uno strumento di promozione del centro della città aumentando di fatto l’offerta commerciale. Il DUC ha fatto pervenire una proposta in cui si dichiara disponibile ad organizzare ed animare il mercatino assumendosi tutti gli oneri connessi (trasporto e montaggio strutture, allacci elettrici, guardiania ect) compreso il pagamento degli oneri per l’occupazione del suolo pubblico. Il DUC si impegna, in particolar modo, attraverso l’apporto dei suoi Associati, ad un allestimento a tema natalizio che sia decoroso e rispettoso della piazza concessa e ad una accurata ricerca e selezione degli espositori i cui prodotti in vendita dovranno essere rigorosamente a tema con la festività in oggetto e non commercialmente confliggenti con i negozi limitrofi, gestendo in autonomia i rapporti con gli espositori sia in termini di giorni ed orari in cui essi potranno esporre sia in termini di richieste economiche a carico degli stessi. Dal canto suo il Comune si impegna supportare l’organizzazione e gestione del mercatino predisponendo adeguati servizi di supporto alla viabilità e parcheggio e pulizia delle aree interessate. Il mercatino che dovrebbe partire dall’8 dicembre 2022 e terminare il 6 gennaio 2023, sarà arricchito anche della presenza in piazza Vittoria di un eervizio di baby sitting per il periodo natalizio, denominato “Christmas Baby Parking”, articolato in diverse iniziative studiate per intrattenere i bambini stimolandone la creatività e la fantasia. La proposta è stata avanzata da Exodus Apulia Srls. Non solo , sempre secondo previsioni, è previsto anche un servizio di collegamento tra le aree di parcheggio gratuite posizionate ai margini del centro Storico e i Corsi principali e le vie del Distretto Urbano del Commercio. Il servizio, proposto da Valigia degli Eventi, sarà effettuato con l’utilizzo di navette elettriche e/o Ape calessino. Per gli utenti tale servizio è proposto in forma completamente gratuita per chi esibisce lo scontrino di un acquisto effettuato, mentre ha il costo di 1 euro per non ha effettuato alcun acquisto. Ora , confidando nella bontà delle proposte, si spera che la firma della delibera di Giunta arrivi al più presto e che la macchina organizzativa si mette in movimento, pur considerando l’estremo ritardo con il quale sta partendo. Nel frattempo i brindisini potranno cogliere l’occasione di apprezzare gli artigiani nella caratteristica Bottega che nelle giornate più importanti delle festività sarà anche animata dalla presenza di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

Lucia Pezzuto per Il7Magazine