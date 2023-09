Mesagne “Capitale cultura di Puglia” nel 2023, la giunta regionale stanzia 300mila euro

MESAGNE – Dopo la sua mancata elezione a capitale italiana della Cultura, Mesagne ottiene il titolo di Capitale cultura di Puglia. Un riconoscimento per il percorso fatto in questi anni che ha visto una trasformazione netta di un paese che prima veniva definito la culla della Scu. Un cambiamento che ha portato Mesagne ad essere uno dei centri più attrattivi della regione con la riqualificazione del suo centro storico, le numerose iniziative culturali e l’apertura di nuovi locali.

Oggi la giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Puglia e il Comune di Mesagne , per le attività connesse al conferimento del titolo di “Capitale cultura di Puglia” per l’anno 2023. La Regione ha stanziato 300mila euro per le attività previste.