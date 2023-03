Ministro allo Sport Abodi sul nuovo palazzetto: “Siamo vicini all’apertura del cantiere”

BRINDISI- Il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, fa tappa a Brindisi nel suo tour tra le realtà sportive e scolastiche. Ed è stato proprio durante la visita presso l’istituto Ferraris di Brindisi che ha parlato della realizzazione del nuovo palazzetto dello sport “New Arena”. “Oltre alle sfide sportive c’è anche la grande sfida di infrastrutture che siano, come per la scuola, contemporanee e che consentano di competere anche dal punto di vista della dimensione economica dello sport- ha detto il ministro- E questo non è un fattore non secondario, perché lo sport è un pezzo importante, se non determinante, dell’economia sociale del nostro Paese”. E poi ha aggiunto: “Ho seguito da vicino questo progetto che viaggia in partnership con ‘Puglia Sviluppo’. E’ un progetto che ha avuto una tempistica lunga perché bisogna rispettare gli adempimenti: nessuno vuole prendere scorciatoie. Se siamo arrivati adesso con qualche anno di ritardo e perchè le carte dovevano essere apposto. C’è un senso di continuità operativa lavorativa. Ho iniziato a parlare del palazzetto con il presidente Marino (della Happy Casa Brindisi, ndr) diversi anni fa. Oggi siamo alla vigilia di scelte definitive, ed anche, quindi di quelle aperture di cantiere che rappresentano grazie alle collaborazioni istituzionali di tutti, dalla Regione al Comune, plasticamente la capacità di realizzare e migliorare”.

