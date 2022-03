Monopattino, alle donne per tutto marzo tariffa scontata del 50% e zero costo di sblocco

BRINDISI- Un mezzo sicuro, sempre dalla parte di chi ne ha bisogno. In occasione dell’8 marzo, BIT Mobility, azienda attiva nel campo della sharing mobility, ha deciso di lanciare un’iniziativa per non lasciare sole le donne che si ritrovano a rincasare o a spostarsi in orario notturno. Anche a Lecce, Bari, Taranto, Brindisi, Porto Cesareo, Pulsano, Martina Franca (città della Regione Puglia in cui l’azienda è presente con le proprie flotte), tutte le donne che utilizzeranno i monopattini o gli scooter elettrici BIT durante la fascia oraria dalle ore 22.00 alle 6.00 non avranno un costo di sblocco mentre la tariffa al minuto sarà scontata del 50%. L’iniziativa sarà valida a partire dal prossimo 8 marzo, Giornata internazionale della donna, e fino alla fine del mese. Alla base della proposta vi è il ‘modello Edimburgo’: nel 2021 nella capitale scozzese è stato infatti sperimentato il programma ‘Home Safe’, che attraverso una capillare raccolta fondi su GoFundMe ha permesso alle donne di ottenere passaggi gratuiti o a prezzo estremamente scontato dai taxi che operano nell’area urbana per rincasare dai pub e dai locali. Obiettivo era quello di aumentare la consapevolezza sul problema della mancanza di sicurezza che le donne devono affrontare quotidianamente. Un modello, quello scozzese, che BIT Mobility ha deciso di replicare a modo suo nelle 25 città in cui è attiva la sua rete di noleggio. I mezzi targati BIT Mobility, d’altra parte, uniscono alla loro agilità e al basso impatto ambientale una estrema facilità di utilizzo, grazie all’apposita App per smartphone che li rende molto comodi e pratici. Un’iniziativa, quella lanciata da BIT, che risponde ad una precisa esigenza del pubblico femminile. Il report ISTAT 2021 sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini italiani (https://www.istat.it/it/files/2021/03/7.pdf) evidenzia infatti come il 48.4% delle donne intervistate (praticamente una su due) non si senta al sicuro ad uscire fuori la sera da sole nella zona in cui abita.

Attualmente le donne rappresentano il 25% dell’utenza iscritta ai servizi BIT. Il 50% delle donne iscritte al servizio rientra nella fascia di età tra i 18 e 25 anni, il 20% ha tra i 26 e i 30 anni. Le città in cui è presente una maggiore quota di utilizzo da parte del pubblico femminile sono Firenze, Bari, Verona e Milano: il che rende la piattaforma BIT trasversale da Nord a Sud.

Dichiara Michela Crivellente (CEO di Bit Mobility): “BIT Mobility ha deciso di cogliere l’opportunità rappresentata dalle celebrazioni dell’8 Marzo per lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione. Come donna e imprenditrice, mi sono chiesta cosa potesse fare un’azienda come la nostra per rafforzare la percezione della sicurezza nel pubblico femminile, accendendo inoltre i riflettori su un tema che è oggi di fortissima attualità. E’ nata così questa iniziativa, che abbiamo deciso di prolungare per tutta la durata del mese di Marzo”.

Come funziona la promozione

BIT è un mezzo facile da reperire, comodo da utilizzare, e come nel caso delle ragazze, sempre dalla parte di chiunque ne abbia bisogno.

La notte, quando sei sola, ovunque tu sia, BIT è by your side: BIT Your Side.

Dall’8 marzo e per tutto il mese, tutte le donne che utilizzeranno BIT durante la fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 avranno un costo di sblocco a 0€ ed una tariffa al minuto scontata del 50%.

Per poter ottenere quest’agevolazione è necessario che ne facciano richiesta, mandando una mail a bityourside@bitmobility.it specificando nome, cognome, mail di registrazione al servizio e selfie identificativo con un documento.