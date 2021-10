Morte dell’operaio, indagate 5 persone, lunedì l’autopsia

MESAGNE – Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Benito Branca, operaio edile mesagnese di 42 anni. Si tratta del titolare della ditta per il quale l’uomo lavorava ed altre persone coinvolte nella vicenda. Questa mattina la polizia del commissariato di Mesagne ha notificato gli avvisi di garanzia.

Benito Branca è morto il 29 settembre mentre effettuava dei lavori di rimozione di un solaio in uno stabile in via Maiella a Mesagne. Gli è crollata addosso una pensilina ed è stato schiacciato dalle macerie. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il pm Alfredo Manca ha disposto l’autopsia sul suo corpo che sarà eseguita lunedì 4 ottobre. Si cercherà di capire con esattezza cosa abbia determinato il decesso dell’operaio.

Intanto Mesagne ha proclamato il lutto cittadino nel giorno del suo funerale e bandiere a mezz’asta. Una morte che ha sconvolto l’intera comunità. Un padre di famiglia che muore per portare il pane a casa. Il 41enne aveva una moglie e due figli. L’ennesima tragedia sul lavoro. Benito Branca è la 52esima vittima del lavoro in Puglia dall’inizio dell’anno ad oggi.

Lu.Po.