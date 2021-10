Nasce a Brindisi Ca.Za. la prima co-housing, una casa condivisa per over 65

BRINDISI- Nasce a Brindisi la prima co-housing, una casa condivisa per over 65 che vogliono combattere la solitudine vivendo insieme.

Casa Zamalek co-housing Brindisi è un progetto di silver co-housing, ovvero condivisione abitativa tra persone in età matura, che mira a migliorare la qualità della vita e promuove lo stare insieme all’interno di una struttura ricettiva chiamata co-house.

Il silver co-housing è il nuovo stile di vita che arriva direttamente dai paesi del Nord Europa tramite il quale anziani e non, decidono di trascorrere la propria vita in compagnia e non in solitudine.

Il progetto, nato da un’approfondita analisi della popolazione anziana a livello locale, è vincitore (nel 2019) del bando di Laboratorio di Innovazione Urbana del Comune di Brindisi.

L’idea progettuale vince, anche, il Bando PIN della Regione Puglia (destinato ai giovani che intendono realizzare progetti innovativi a vocazione imprenditoriale) nell’ambito dell’innovazione sociale, aggiudicandosi il contributo a fondo perduto per l’avvio dell’attività che permetterà al progetto di materializzarsi poco dopo in Ca.Za (Casa Zamalek), un luogo fisico in cui promuovere l’invecchiamento attivo della popolazione over 65 e sviluppare un nuovo modello di welfare più inclusivo per combattere la solitudine.

Ca.Za. è una casa in cui il tempo diventa compagnia e ogni quotidianità è condivisa, una nuova realtà che cambia lo stile di vita delle persone che ci vivono.

Situata nel pieno centro di Brindisi, in via Madonna della Scala, davanti al mare, offre la possibilità a persone autonome over 65 di scegliere una nuova idea dell’abitare: una residenza in cui ogni ospite condivide attività e tempo libero, conservando spazi privati e partecipando a esperienze ricreative.

In questo modo Ca.za. dona l’opportunità di affrontare una delicata fase della vita in maniera del tutto inedita ed entusiasmante, in piena sicurezza e con la supervisione di personale specializzato.