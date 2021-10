Nasce il corso di laurea in Cooperazione Internazionale dell’UNISALENTO a Brindisi

BRINDISI- Nell’ambito del Festival della Cooperazione Internazionale, Il 27 ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso la sala PALAZZO NERVEGNA in Brindisi (BR), sarà presentato “Il corso di laurea in Cooperazione Internazionale dell’UNISALENTO a Brindisi: una risorsa per la Puglia e il Mediterraneo”. Queste le parole del Dottor Francesco Colizzi, coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale: “La nascita del Corso di laurea in Cooperazione Internazionale presso

UNISALENTO con lezioni a Brindisi è un’ottima notizia. In questo evento spiegheremo quale sarà il ruolo che potrà svolgere tale realtà formativa in una regione di frontiera come la Puglia”

Interverranno all’evento: Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi; Daniele De Luca, professore associato di Storia delle Relazioni Internazionali UNISALENTO, Presidente del Corso di laurea; Maria D’Aprile, responsabile relazioni esterne base logistica ONU Brindisi (UNGSC); Luciano Ardesi, caporedattore rivista Amici di Follereau, già docente Università di Algeri; Alessandra Bosé, project manager ONG AIFO; Francesco Fistetti, professore ordinario di Storia della Filosofia Università di Bari. Modera: Francesco Colizzi, psichiatra, coordinatore del Festival, già presidente nazionale AIFO.

