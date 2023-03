Nomina del commissario straordinario della Asl, Palese: “Volevamo dare un segnale forte, è una persona credibile”

BRINDISI- Nomina del commissario straordinario della Asl di Brindisi, Palese: “Volevamo dare un segnale forte, è una persona credibile e pronta a gestire la sanità brindisina. Giovanni Gorgoni , nominato commissario straordinario della Asl di Brindisi dopo le dimissioni bis del direttore generale Flavio Roseto, gode di grande stima presso la Regione Puglia. La prova nelle parole dell’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, che descrivendo l’economista ne sottolinea le capacità professionali ed umane. Del resto Giovanni Gorgoni è già direttore generale dell’Aress, Agenzia regionale strategica per la salute e per il sociale, e nel suo curriculum vanta anche esperienze come dg della Asl di Lecce e della Bat. Sarà lui a traghettare l’Azienda Sanitaria brindisina sino a bando e nuova nomina del direttore generale. La nomina di Gorgoni diventerà operativa dall’insediamento previsto per la prossima settimana. Nel frattempo sembra essere stata messa la parola fine alla vicenda delle dimissioni di Roseto , presentate per ben due volte. Presentate per la prima volta il 17 febbraio e ritirate 48 ore dopo, erano state al centro di grandi polemiche , nonostante questo la Regione aveva manifestato la volontà di reintegrare il manager ed aveva dato mandato all’ufficio legale di trovare una soluzione sulla quale sino a qualche ora fa si stava lavorando. “Non eravamo ancora riusciti a trovare una soluzione- dice l’assessore Palese- quando è arrivata la comunicazione delle dimissioni definitive il lavoro dei legali si è interrotto. Del resto non avevamo molte strade da percorrere, Le procedure erano quelle, non si poteva fare diversamente”.

