Nuove case popolari a Brindisi, Francavilla e San Donaci, Arca nord pubblica il bando

BRINDISI – (da il7 Magazine di Lucia Pezzuto) Alloggi popolari a Brindisi, pubblicato il bando per la realizzazione di due complessi residenziali, uno al quartiere Paradiso, ex Parco Bove, ed un altro al quartiere Perrino. Sono novantadue nuovi alloggi in tutto quelli che nei prossimi mesi Arca Nord Salento, l’Agenzia per la casa e l’abitare della regione Puglia, realizzerà a Brindisi. I bandi di gara per l’affidamento dei lavori sono stati pubblicati qualche giorno fa, proprio con l’inizio del nuovo anno. Ventidue appartamenti saranno realizzati in via Galileo Galilei, sull’area denominata Parco Bove. Un luogo che per quasi un secolo ha ospitato vere e proprie baracche , intere generazioni di brindisini, meno abbienti, che per anni hanno vissuto tra mura fatiscenti. Le baracche sono state demolite due anni fa dopo che le ultime famiglie residenti sono state trasferite nelle nuove palazzine popolari costruite nella zona Torretta. Ora sul terreno di proprietà del Comune di Brindisi sarà edificato un unico complesso residenziale a due piani, ventidue appartamenti

in tutto in grado di ospitare altrettante famiglie. L’edificio sarà realizzato con criteri di sostenibilità ambientale e impiegherà, nel suo ciclo di vita, una ridottissima quantità di energia, tanto da configurarsi come edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica. Nello specifico un edificio NZEB è realizzato secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, integrato nel contesto, correttamente orientato, in grado di sfruttare al meglio le risorse naturali come il sole e il vento, ben isolato, alimentato ad energia

rinnovabile e dotato di impianti tecnologicamente avanzati. Per tanto ad alimentare il tutto ci saranno i pannelli fotovoltaici , zero gas. Inoltre una delle caratteristiche architettoniche dello stabile è la presenza di un cortile pensile al primo piano. “Lo abbiamo immaginato durante il Covid- ha spiegato Arca Nord Salento- quando non era possibile uscire da casa. L’idea è quella di avere degli spazi condivisi all’aperto. Da qui una sorta di cortile al

primo piano dell’edificio di cui tutti possono usufruirne”. L’appalto è finanziato con determina dirigenziale della Regione Puglia di euro 2.743.000 euro ed in parte cofinanziato da Arca Nord 446.000 euro. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è stato fissato in giorni 439 (quattrocentotrentanove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. A tale tempo, dice il bando, si applicherà il ribasso effettuato con propria offerta in sede di gara dall’appaltatore per l’offerta “tempo”. Entro tale termine ribassato dovranno essere ultimati i lavori e saranno calcolate le relative penali in caso di ritardo. Oltre alla realizzazione della struttura è

prevista anche la riqualificazione dell’area antistante e una serie di opere di urbanizzazione di cui si occuperà il Comune di Brindisi, attraverso i fondi del Pnrr, che interesseranno la zona tra via Galilei e la strada della Torretta. Buone nuove anche per i residenti delle case popolari al quartiere Perrino, qui sono due in realtà i progetti che andranno a realizzarsi nei prossimi mesi: la demolizione delle vecchie abitazioni in via Adige e la

realizzazione di un nuovo complesso residenziale popolare in via Adda . Anche questo importante intervento rientra nel progetto di rigenerazione urbana . Qui, nel cuore del quartiere Perrino, saranno realizzati settanta nuovi alloggi da destinare a quelle famiglie che in questo momento risiedono nell’edificio di via Adige . In pratica la struttura di via Adige nel corso degli anni ha subito una serie di interventi di manutenzione ma oggi lo stabile non è più recuperabile. Attraverso i fondi del Piano degli Interventi della Regione Puglia del Programma “Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” Arca Nord ha deciso realizzare un nuovo complesso a

cinque piani , quattro scale in tutto, in grado di dare una accoglienza più confortevole alle famiglie residenti con grande limitazione dei consumi. Anche questa struttura infatti sarà edificata secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, un edificio NZEB. Il fabbricato sarà realizzato con struttura portante in pilastri, travi di fondazione e in elevazione e solai latero cementizi a travetti precompressi. Le tamponature

esterne sono previste in muratura i blocchi ad alte prestazioni energetiche con finitura mediante rivestimento ai silicati. Questo nuovo edificio occuperà un’area pari a 1350 mq, sarà composto, come dicevamo, da 5 piani fuori terra più la copertura. Ovviamente si provvederà alla sistemazione dell’area esterna e alle opere di urbanizzazioni. L’appalto che prevede anche il trasloco degli alloggi dal fabbricato di via Adige al nuovo edificio e la demolizione del fabbricato di via Adige oltre che la riqualificazione dell’area a verde ha un importo complessivo a base di gara pari a 9.060.000 euro. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ed il servizio di trasloco compresi nell’ appalto è fissato in giorni 850 (ottocentocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data della validazione del progetto

esecutivo o nel minor tempo indicato in fase di offerta dall’aggiudicatario. Inoltre dopo la demolizione del vecchio

fabbricato in via Adige sulla stessa area si provvederà a realizzare un parco giochi, un campo da basket e diverse aree attrezzate per lo svago. Questi progetti non sono gli unici, Arca Nord Salento nella provincia di Brindisi ha pubblicato diversi altri bandi per la realizzazione di alloggi popolari anche a Francavilla Fontana e

San Donaci. A Francavilla Fontana il progetto prevede l’edificazione di otto nuovi alloggi in viale Aldo Moro. L’appalto è finanziato con determina dirigenziale della Regione attraverso la Linea di Intervento n. 1 del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale con 721.293,04 euro, in parte è cofinanziato dall’Arca Nord Salento con 182.810 euro. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 330 (trecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. A tale tempo si applicherà il ribasso effettuato con propria offerta in sede di gara dall’appaltatore per l’offerta “tempo”. Entro tale termine ribassato dovranno essere ultimati i lavori e saranno calcolate le relative penali in caso di ritardo. A San Donaci , invece, saranno undici gli alloggi che si andranno a realizzare in via Falcone . Qui l’appalto è finanziato sempre con determina dirigenziale di 1.340.000 euro e con il cofinanziamento dell’ARCA ai comuni pari a 340.000 euro. Allo stato attuale Arca

Nord Salento ha un patrimonio immobiliare di 6007 alloggi.