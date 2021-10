BRINDISI – Oggi in Puglia 102 nuovi casi, 7 a Brindisi. Ci sono due decessi. Nel Brindisino ci sono sette nuovi casi di contagio da Covid, nel Leccese 17, Bari con 16 nuovi casi, il Foggiano con 24, Bat 5 casi e nel Tarantino 35. Purtroppo ci sono due persone che hanno perso la vita a causa delle complicanze da Covid. I ricoverati sono 133 in area non critica Covid e 18 in Terapia intensiva. Al Perrino, ci sono 5 pazienti Covid: 2 in Malattie Infettive e 3 in Pneumologia.

