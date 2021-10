Oggi in Puglia 127 nuovi positivi. Zero decessi

BRINDISI – In Puglia oggi 127 nuovi casi Covid su 18.601 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Zero decessi. Nella provincia di Brindisi si registrano 12 nuovi positivi, nel Barese 39, nella provincia di Foggia 22, Taranto 6, Lecce 35, e 13 nella Bat.

Gli attuali positivi nell’intera regione sono 2.317, in lieve crescita. Tra questi 129 persone, due in più rispetto a ieri, sono 126 ricoverati in area non critica, e 17 sono in Terapia Intensiva. All’ospedale Perrino sono ricoverati 3 pazienti, tutti sono in Malattie Infettive.

BrindisiOggi