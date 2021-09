BRINDISI – Oggi in Puglia 152 nuovi contagi Covid, tre nel brindisino. Un decesso. Nel Brindisino ci sono tre nuovi casi, nel Leccese 22, Bari con 77 nuovi casi, il Foggiano con 26, Bat con 6 e nel Tarantino 7. Purtroppo c’è una persona deceduta a causa delle complicanze da Covid. I ricoverati sono 147 in area non critica Covid e 16 in Terapia intensiva. Al Perrino, ci sono 8 pazienti Covid: 2 in Malattie Infettive e 4 in Pneumologia.

BrindisiOggi