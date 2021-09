BRINDISI – Oggi in Puglia 164 nuovi contagi Covid su 13391 tamponi. Nel Brindisino si sono registrati 5 casi, nel Leccese 51, Bari con 57 nuovi casi, il Foggiano con 21, Bat con 21 e nel Tarantino 6. I ricoverati sono in tutto 187 di cui 184 ricoverati in area non critica Covid e 19 in Terapia intensiva. Non ci sono decessi . Al Perrino, ci sono 14 pazienti Covid: 7 in Malattie Infettive e 7 in Pneumologia.

BrindisiOggi