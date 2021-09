BRINDISI – Oggi in Puglia 186 nuovi contagi Covid, 8 nel brindisino. C’è un decesso. Nel Brindisino si sono registrati 8 casi, nel Leccese 24, Bari con 65 nuovi casi, il Foggiano con 29, Bat con 28 e nel Tarantino 19. Purtroppo c’è una persona deceduta a causa delle complicanze da Covid. I ricoverati sono 171 in area non critica Covid e 19 in Terapia intensiva. Al Perrino, ci sono 9 pazienti Covid: 4 in Malattie Infettive e 5 in Pneumologia.

BrindisiOggi