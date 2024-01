Palazzine popolari in piazza della Repubblica e via Don Guanella, al via la demolizione

CEGLIE MESSAPICA- Al via le operazioni di demolizione delle palazzine popolari ubicate in Piazza della Repubblica n.7 e via Don L. Guanella nn. 1-3 a Ceglie Messapica. Le operazioni rientrano nel programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, che si inserisce nel più ampio Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Comune di Ceglie Messapica ha partecipato all’Avviso Pubblico della Regione Puglia, Determina Dirigenziale n. 454 del 10/11/2021, rivolto ai comuni proprietari di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, risultando beneficiario di finanziamento, poi integrato con risorse rivenienti dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili e con fondi comunali. Tale intervento porterà alla realizzazione di 18 unità abitative e 12 box auto integrate nel contesto urbanistico, limitrofo al centro ottocentesco, ad un migliore impatto paesaggistico, anche grazie alla riqualificazione degli spazi a verde pertinenziali e ad un miglioramento degli aspetti di sicurezza sismica, energetica, di salubrità e vivibilità.