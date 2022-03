“Palumbo”, 44 studenti impegnati nel percorso sperimentale “Abe – Amgen Biotech Experience”

BRINDISI- Comincia per 44 studenti delle classi quinte del Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi l’attività sperimentale dall’elevata rilevanza tecnico-scientifica “ABE – Amgen Biotech Experience”, un programma innovativo di educazione scientifica con un impianto metodologico basato sull’Inquiry Based Science Education (IBSE) che, attraverso un’esperienza di apprendimento della biologia molecolare, introduce gli studenti alla scoperta scientifica e collega i concetti di base alle applicazioni del mondo reale.

Dopo una prima impegnativa e coinvolgente formazione professionale dei docenti di scienze naturali, proff. Anna Dora Presta e Vittorio Gozzetto, il programma ha messo a disposizione del laboratorio scolastico del “Palumbo” le attrezzature e i materiali per consentire agli studenti un’esperienza educativa emozionante, oltre che di grande portata scientifica.

ABE è un programma internazionale tra prestigiose istituzioni di ricerca ed educative in 22 paesi distribuiti in tre continenti; coordinato dall’EDC (Education Development Center) di Boston (USA), è sostenuto dall’AMGEN Foundation. In Italia fa capo, dal 2017, all’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) in collaborazione con una estesa partnership scientifica (Università degli studi di Napoli Federico II, IBBR -Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR, ecc.).

Come ben ha messo in evidenza Anna Pascucci, direttore di ABE Italy, “ABE è un programma pionieristico e lungimirante che permette una esperienza autentica del processo scientifico inserita nei programmi didattici delle scuole coinvolte. La coniugazione degli approcci metodologici innovativi dell’IBSE con la sperimentazione in laboratorio rappresenta una vera rivoluzione nell’insegnamento permettendo agli insegnanti di diventare veri agenti di cambiamento; consente, inoltre, un apprendimento più efficace rispetto ai metodi tradizionali, facilita una partecipazione più attiva da parte degli studenti e stimola la loro capacità di ragionamento e analisi basata su dati ed evidenze e soprattutto”.

Negli ultimi anni ABE site Italy ha contaminato 10 regioni (Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Umbria, Marche, Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia), toccando 130 scuole di 60 città e impegnando, in articolate attività sperimentali di biologia molecolare, 220 insegnanti e 5.500 studenti tra i quali, da quest’anno, gli alunni delle classi 5^A Scienze Umane e 5^B Linguistico del Liceo “Palumbo” di Brindisi.

