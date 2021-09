Paura alla Commenda, spaventoso incidente: tre feriti

BRINDISI – Un nuovo incidente questo pomeriggio si è verificato all’incrocio tra via Sicilia e via Marche al rione Commenda. Sempre allo stesso incrocio. L’ impatto tra le due auto avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Tre persone sono rimaste ferite. Una della auto si è ribaltata e il tetto si è accartocciato con i finestrini in frantumi, l’altra è finita contro un segnala stradale. Sul posto i vigili del fuoco di Brindisi, e l’ambulanza del 118. In una Peugeot 208 c’erano due uomini non residenti a Brindisi, nella Cevrolet Matiz una brindisina di 54 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. La polizia locale ha proceduto ai rilievi e alla ricostruzione della dinamica.