PD: “Centrodestra inadeguato e FdI interessata solo alle poltrone. Un totale fallimento”

INTERVENTO/ Quello che sta accadendo al Comune di Brindisi da ormai due mese è, per usare un eufemismo, davvero surreale.

Prima una crisi al buio con i consiglieri comunali che sfiduciano l’intera giunta, poi un azzeramento con revoca degli incarichi, poi ancora la nomina di una nuova giunta rimaneggiata e senza deleghe e, da qualche giorno, assistiamo ad un vergognoso tira e molla e al susseguirsi di penultimatum tra il Sindaco e il partito di Fratelli d’Italia che stanno immobilizzando l’attività amministrativa e penalizzando l’intera cittadinanza.

Una fine ingloriosa per tutto il centrodestra cittadino, rappresentato da Forza Italia e Fratelli d’Italia in primis, che per anni ha illuso i cittadini con promesse e demagogia e che alla prova dei fatti si è dimostrato incapace e soprattutto irresponsabile sia dal punto di vista politico che amministrativo.

In modo particolare il partito di Fratelli d’Italia si sta mostrando più interessato alle poltrone che ad affrontare i problemi della città.

Stanno ammorbando i brindisini con le loro beghe e ripicche personali mentre il tessuto economico e sociale è fortemente compromesso a causa di numerose vertenze aperte.

È evidente come tutto il centrodestra cittadino abbia fallito e, nella sciagurata ipotesi che un accordo di convenienza e sopravvivenza possa far rientrare questa crisi politica-amministrativa, siamo certi che la frattura con i brindisini non si rimarginerà, poiché la delusione e la sfiducia nei confronti di questa amministrazione comunale sono tangibili.

Quindi si fermino subito questi pericolosi giochi di potere e si dia stabilità al Comune di Brindisi, diversamente si prenda atto dell’impossibilità di proseguire e si riconsegni la parola ai brindisini, che oggi sono consapevoli più che mai dell’inadeguatezza di questa amministrazione comunale di centrodestra.

Partito Democratico di Brindisi