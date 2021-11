Photo Vogue Festival, presente anche il Comune di San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO- Anche il Comune di San Michele Salentino presente al Photo Vogue Festival di Milano. Il 19 novembre, all’interno degli spazi dell’Istituto Italiano di Fotografia, sarà il giorno della Puglia grazie a una sorta di ‘evento nell’evento’. Milano Set Mediterraneo, iniziativa proposta dallo stesso Istituto Italiano di Fotografia in collaborazione con Urban Events, sarà, infatti, la passerella dell’alta moda sposa firmata Carmela Comes, brand che, da oltre trent’anni, scandisce i tempi dell’abbigliamento sposa con i suoi abiti rigorosamente realizzati a mano. In particolare, l’evento porterà in scena la nuovissima collezione ‘Hera Luxury Wedding 2022’, con le sue proposte sartoriali frutto di una costante ricerca tra tradizione e modernità e di cura per i dettagli.

Nell’occasione, sarà anche presentato lo spot diretto e girato da Gabriele Emiliano per raccontare proprio la terra di Puglia e promuovere la regione.

Ma non è tutto: in ‘mostra’ ci saranno anche altre eccellenze del nostro territorio. I visitatori potranno conoscere la ceramica artistica di Grottaglie, di cui saranno esposti alcuni pezzi provenienti direttamente dal Museo della Ceramica del comune tarantino, restare incantanti dinanzi alle luminarie tipiche dei paesaggi pugliesi, apprezzare alcune bontà locali come il fico mandorlato del Comune di San Michele Salentino o il ‘primitivo’, il vino caldo e corposo che, forse più di ogni altro, rappresenta la tipicità enologica della nostra regione.

E, ancora, nella stessa sede uno spazio sarà dedicato ai reportage dell’evento “Passerella Mediterranea”, realizzati dalle studentesse del Corso Professionale Biennale di Fotografia dell’Istituto: Irene Bianchi, Ginevra Della Torre e Martina Gola e dalle fotografe Alessandra Alba e Isabella Balena.

Una narrazione, insomma, che si dipana tra alta sartoria, fotografia, paesaggio, tipicità eno-gastronomiche, ma anche storia e tradizioni per offrire un’esperienza della Puglia ‘a tutto tondo’, che coinvolga, cioè, tutti e cinque i sensi. “Straordinarie testimonianze pugliesi”, le ha definite la stessa stilista che ha parlato dell’occasione meneghina come di una “grandissima opportunità di mostrare come si creano capolavori sartoriali unici partendo da cartamodelli e, soprattutto, traendo ispirazione da tutto quello che ci circonda, a partire proprio dal territorio pugliese che, con le sue bellezze, è vera e propria fonte inesauribile di idee e creatività”.

Milano Set Mediterraneo sarà, in definitiva, un modo per diffondere l’immagine della Puglia più bella, in Italia e all’estero, attraverso elementi che ne esaltino la autenticità dei luoghi, l’arte artigiana, la creatività, la moda, l’attenzione al sociale. Un ‘inno alla bellezza’ declinata in tutte le sue forme. Non a caso, la manifestazione gode, tra gli altri, del patrocinio di Puglia Promozione, oltre che dei comuni di Grottaglie e di San Michele Salentino.

IL PHOTO VOGUE FESTIVAL – Giunto alla sua sesta edizione, il contest fotografico che, oramai, è vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di fotografia, arte e moda, avrà, quest’anno, come tema la “Reframing History”, ovvero le rivisitazioni e le ‘esplorazioni’ storiche. Sarà una quattro giorni di eventi che si svolgeranno nell’intera città di Milano tra talk, mostre e contest fotografici. “Vogliamo esplorare quei progetti che richiamano modi differenti e alternativi di raccontare una storia”, hanno dichiarato gli organizzatori. È in questo contesto che ben si sposa l’ospitalità all’evento tutto pugliese che vuole dare voce a una terra con ‘una meravigliosa storia da raccontare’.

