Piano di rifacimento del manto stradale, partono i lavori

FRANCAVILLA FONTANA- L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo elenco delle strade che nei prossimi mesi saranno interessate da interventi di rifacimento dell’asfalto.

“Ogni giorno – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – riceviamo segnalazioni relative a buche e manti stradali disconnessi. Abbiamo deciso di annotare le rimostranze e intervenire secondo una scala di priorità che non escluda alcuna zona della Città.”

Il nuovo elenco comprende Arco Lupo, Piazza don Sturzo, Strada Massimiano, via Bellomo, via Caduti di via Fani, via Camassa, via D’Azeglio, via De Gasperi, via Dell’Elmo, via Filzi, via Fiore, via Foscolo, via Germania, via Gozzano, via La Malfa, via Montale, via Montebello, via Montessori, via Mulini, via Paisiello, via Pinone, via Ruffilli, via Salvemini, via San Vito, via Serio, via Sette Dolori, via Turati, via Vecchia Oria Ostuni (da via Terracini a contrada La Franca e da via Brindisi a Contrada Consolazione), viale Francia, vico Campane Carmine e vico Girolamo Bax.

I lavori, finanziati dalla Regione Puglia con 903 mila euro nell’ambito del programma Strada per Strada, consisteranno nello smantellamento del tappeto esistente e nel rifacimento del manto d’asfalto.

Alle strade citate si aggiungono via Di Vagno, via della Conciliazione e via San Francesco. Queste arterie facevano parte del precedente blocco di interventi, interrotto a causa di cantieri programmati che avrebbero compromesso il manto stradale a pochi giorni dal suo completamento.

Infine, dopo le festività natalizie, partiranno i lavori che trasformeranno completamente il volto di via Roma donandole un basolato stabile ed elementi di arredo urbano.

“Stiamo lavorando su molti fronti – conclude il Sindaco – per restituire alla cittadinanza una Francavilla Fontana più efficiente dal punto di vista della viabilità.”

BrindisiOggi