Poche iscrizioni, chiude la scuola de La Rosa, lunedì sit in di protesta e Oggiano presenta un ordine del giorno

BRINDISI- Poche iscrizioni, chiude la scuola de La Rosa, il comitato dei genitori lunedì pomeriggio organizza un incontro vicino alla chiesa del quartiere ed invita il sindaco. Nel frattempo Oggiano porta la vicenda in consiglio comunale. “Le famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria “La Rosa” hanno appreso con sconcerto la volontà del dirigente scolastico dell’I.C. Bozzano-Centro di voler chiudere il plesso scolastico del quartiere La Rosa. Tale eventualità sarebbe deleteria per i bambini in primis, ma anche per le famiglie e l’intero quartiere, la qual cosa creerebbe più problemi di quanti se ne vogliano risolvere – afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale dott. Massimiliano Oggiano- La scuola in questione è da anni un punto di riferimento, punto di aggregazione e cuore delle attività socio-culturali del quartiere. A differenza di quanto accade in altre realtà della città, è molto forte il senso di comunità e la scuola ne è sempre stata il cuore pulsante. Negli anni sono state realizzate tantissime attività: dai mercatini ai laboratori didattici. Le stesse famiglie si sono costituite in comitato scolastico per poter essere maggiormente di aiuto. A titolo volontario hanno contribuito con donazioni e lavoro personale anche a migliorare l’utilizzo degli spazi interni alla scuola. Chiuderla sarebbe come smettere di far battere il cuore pulsante del quartiere”. Alla luce di questo Oggiano ha presentato un ordine del giorno per il mantenimento in attività del plesso di scuola primaria “La Rosa” al quartiere La Rosa di Brindisi e chiedendo al sindaco di Brindisi e la Giunta Comunale ad attivarsi presso l’USR Puglia-Ufficio IV- Brindisi.

BrindisiOggi