Ponte di Materdomini e viabilità della Sciaia, arrivato il finanziamento, lavori entro marzo

BRINDISI- “È arrivato il finanziamento che avevamo ottenuto dal Ministero dell’Interno per il progetto di allargamento del ponte di via Materdomini e la viabilità alternativa della zona Sciaia per decongestionare il traffico molto intenso soprattutto nella stagione estiva. Il progetto, oltre al necessario ampliamento del sottovia, prevede anche il recupero di strade limitrofe e rotatorie per generare viabilità alternativa a via Materdomini, l’inserimento della pista ciclabile e l’istituzione della Zona 30 per la sicurezza stradale”. Ad annunciarlo il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. Il progetto in questione prevede una serie di interventi importanti per i quali il Comune di Brindisi ha ricevuto un finanziamento attraverso i bandi per rigenerazione urbana del Ministero dell’Interno. In particolare ci sono ben 4,2 milioni di euro per l’allargamento del sottopasso di via Materdomini, sino ad oggi considerato “un collo di bottiglia” per il traffico visto che è un punto in cui la carreggiata si restringe e crea non pochi disagi agli automobilisti che si muovono soprattutto durante il periodo estivo per raggiungere le spiagge, oltre che il porticciolo turistico ed il Castello Alfonsino. A causa delle ridotte dimensioni, infatti, il transito è gestito da un semaforo che garantisce la transitabilità a senso unico alternato. Il nuovo sottopasso da realizzare, invece, avrà una larghezza di 12 metri, quasi il triplo dell’attuale, ed un’altezza di 5 metri. Giovedì mattina, 10 novembre , si è svolto un primo incontro tecnico tra le parti interessate, ossia Adspmam, ministero della difesa, Onu, aeroporti di Puglia, Enac e ministero dei beni monumentali ed amministrazione comunale per definire il percorso progettuale. “Siamo in piena attività- ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici , Tiziana Brigante- c’è stato un confronto tra le parti . Se tutto va bene l’inizio dei lavori è previsto per marzo 2023”. “È un intervento molto sentito in città, soprattutto dagli abitanti della zona ma anche da tutti coloro i quali frequentano le nostre spiagge. Il quartiere è cresciuto negli anni e parallelamente è aumentato il disagio per la viabilità, finalmente abbiamo un’alternativa che darà respiro ad una parte della città che è anche l’accesso al nostro pregiato litorale- ha aggiunto Rossi- Si stanno effettuando in questi giorni insieme ad ASSET i sopralluoghi tecnici per la progettazione esecutiva”.

