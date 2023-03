Precari Asl, prorogati i contratti di lavoro sino 2024, sospesa la protesta

BRINDISI- Sospesa manifestazione dei lavoratori precari Asl Brindisi: contatti prorogati fino a gennaio 2024. Grande soddisfazione della Fp CGIL Brindisi. La FP CGIL Brindisi aveva indetto una manifestazione per il giorno 21 Marzo, presso la ASL Brindisi, riguardante il personale sanitario, tecnico e amministrativo reclutato a chiamata diretta e idonei al concorso, nonostante le opportunità offerte dal nuovo decreto “Mille proroghe” per estendere i contratti ed aprire nuovi percorsi di stabilità occupazionale. Tali lavoratori termineranno i loro contratti il 31 marzo, poiché non rientrerebbero nei processi di stabilizzazione, nonostante soddisfino i requisiti richiesti e abbiano prestato servizio durante l’emergenza COVID-19 in aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tuttavia, la legge n. 197 del 30 dicembre 2022 consente agli enti del SSN di assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023, di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale.

La Regione Puglia fornirà disposizioni riguardo alle stabilizzazioni ai sensi del milleproroghe. Nel frattempo, la ASL di Brindisi conferma che tutti i dipendenti saranno prorogati fino a gennaio 2024. Tuttavia, se qualcuno dovesse raggiungere i 36 mesi entro tale periodo, dovrà cessare l’impiego, a meno che la Regione non fornisca nuove indicazioni per le stabilizzazioni attese da tutte le ASL.

Il risultato è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione di tutta l’Area del personale della ASL BR e della dirigenza, che hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti di tutti questi lavoratori che tanto hanno dato durante e dopo la pandemia.

