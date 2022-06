Prende il via l’Allora Fest , per le vie di Ostuni il premio Oscar Jeremy Irons

OSTUNI- Musica, cinema e arte, prende il via l’Allora Fest ad Ostuni. Una rassegna di quattro giorni che vedrà sfilare nella Città Bianca i più grandi nomi del panorama artistico mondiale. Dal 21 al 26 giugno questa manifestazione culturale, unica e incisiva, celebrerà registi, artisti e musicisti, fonte di ispirazione capaci di mostrare l’umanità in tutte le sue sfaccettature. La città di Ostuni, grazie ad installazioni artistiche, concerti, red carpet e gala, si trasformerà in un vivace luogo di ritrovo di creatività e glamour e collocherà la Puglia all’interno del circuito cinematografico e artistico globale. Le questioni sociali e ambientali saranno al centro della selezione dei film, con una particolare attenzione alle anteprime internazionali e italiane, che elevano l’animo umano e incoraggiano la diversità, l’inclusione, l’equità e la giustizia ambientale. Questa mattina in concomitanza con la presentazione del programma è arrivato il regista e attore Oscar Jeremy Irons. Attesi Oliver Stone, Matt Dillon, Edward Norton, Marisa Tomei, e tanti altri.