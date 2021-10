BRINDISI- Progetto “Canali di comunità”: a Masseria canali un laboratorio di teatro base gratuito. Lunedì 25 ottobre, alle ore 17:30, a Masseria Canali , partirà un laboratorio di teatro base, promosso dalla Cooperativa Sociale “Terre di Puglia – Libera Terra” ed inserito nel progetto “Canali di comunità”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”.

Il laboratorio, che sarà tenuto dall’attrice professionista Francesca Danese, è indirizzato a ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni, e consisterà in una parte di training fisico e vocale, per scoprire se stessi e il proprio corpo in modo extra-ordinario, una parte di approccio diretto all’arte scenica (esercitazioni su monologhi e dialoghi) e in momenti di provocazione, destinati all’interrogazione sui temi guida del percorso, alla creazione di una drammaturgia partecipata oppure al libero adattamento di uno o più testi che verranno scelti in itinere.

I temi affrontati spazieranno dalla memoria delle vittime innocenti delle mafie alla quotidianità di ciascuno, provando a coinvolgere i partecipanti nella costruzione di visioni critiche dell’oggi.

Le iscrizioni, gratuite, potranno essere comunicate a masseriacanali@liberaterrapuglia.it .

Il laboratorio sarà realizzato nel rispetto dell’attuale normativa anti-covid. Per poter accedere alle attività, come da decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021, sarà obbligatorio esibire il green pass.

