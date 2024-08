Raccolta differenziata a Brindisi: la società Avr invita a scaricare l’App: “Così un servizio più efficiente”

BRINDISI – Un App per fare meglio la raccolta differenziata. Si chiama DifferenziApp e scaricandola sul tuo smartphone sarà più facile fare la raccolta differenziata. Il Gruppo AVR (Teorema) è impegnato da molti anni nel migliorare il processo di economia circolare attraverso azioni mirate e l’utilizzo di tecnologia a supporto di un maggiore contatto con i cittadini, per poter insieme essere protagonisti del cambiamento e fare la differenza.

La società fa sapere che la Puglia e la città di Brindisi in particolare, sono al centro di questo processo migliorativo necessario a trasformare l’impegno di AVR in un risultato concreto e tangibile per le Amministrazioni e per i cittadini.

DifferenziApp è un alleato a disposizione di ogni cittadino per una raccolta differenziata efficace ed efficiente.

La nuova DifferenziApp aiuterà a differenziare correttamente, fornirà il calendario del conferimento sia per le utenze domestiche che non-domenstiche, permetterà di sapere dove buttare i rifiuti con la sezione “dove lo butto”, conoscere gli orari di apertura, i numeri di telefono utili e la dislocazione dei centri di raccolta.

Prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti sarà semplice e immediato grazie alla funzione inserita nell’App e collegata con i database degli utenti TARI ma sarà possibile anche fare segnalazioni mirate di eventuali problemi ambientali o mancati ritiri.

Per scaricarla da Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avr.DifferenziApp&pcampaignid=web_share

Per scaricarla da IOS: https://apps.apple.com/it/app/differenziapp/id1116499675