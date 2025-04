Reddito di Libertà, dalla Regione Puglia 400mila euro per sostenere le donne vittime di violenza

BARI- Con un impegno concreto e tempestivo, la Regione Puglia rimarca il proprio impegno per l’autonomia e la libertà delle donne vittime di violenza. Sono stati stanziati, con atto dirigenziale, e trasferiti all’INPS 400mila euro per l’integrazione del Reddito di Libertà, previsto a livello nazionale ma le cui risorse sono insufficienti a coprire la domanda di sostegno da parte delle donne che scelgono di sottrarsi alla violenza.

“La Regione è in prima linea nella lotta alle disparità di genere, diamo un segnale a supporto di tutte le donne che affrontano un percorso di rinascita e di emancipazione, anche economica, siamo al loro fianco e lo saremo sempre” è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Uscire dalla violenza è possibile solo se le donne sono messe realmente nelle condizioni di scegliere la libertà che non può non passare dalla indipendenza economica. In questa direzione si muovono le numerose misure regionali messe in campo a sostegno delle donne, tra cui la dote per l’empowerment e l’autonomia”, dichiara il consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia Ruggiero Mennea, sottolineando come l’integrazione regionale al Fondo nazionale sia una scelta che rafforza l’impegno sociale a tutela delle donne vittime di violenza e aggiunge – “Ringrazio il collega Francesco Paolicelli per aver proposto la norma nell’ultimo bilancio regionale”.

Parallelamente Regione Puglia per il tramite degli Ambiti territoriali sta procedendo, grazie allo stanziamento di 1,2 milioni di euro di bilancio regionale, a sostenere 200 percorsi personalizzati destinati alle donne vittime di violenza.

“Solo con un approccio globale, centrato sulla dignità, autodeterminazione e sicurezza delle donne, si può costruire una risposta solida e trasformativa alla violenza di genere”, afferma la direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, ribadendo anche l’importanza di una programmazione integrata tra misure nazionali e regionali e della sinergia con gli enti locali e il Terzo Settore.

Con questi interventi, la Regione Puglia conferma la sua volontà di trasformare la risposta istituzionale in un percorso di empowerment con opportunità concrete di autodeterminazione.