Reparto mobile di Terapia intensiva inagibile, Oggiano chiede l’intervento del sindaco Rossi

BRINDISI- Terapia intensiva inagibile, Oggiano scrive a Rossi. Massimiliano Oggiano, Capo gruppo Fratelli d’Italia, scriva al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, invocando un intervento urgente affinchè la Asl intervenga sul reparto mobile di Terapia intensiva chiuso da mesi per inagibilità.

“Le faccio sommessamente presente che il reparto mobile installato dalla Protezione civile regionale nei pressi della camera mortuaria dell’ospedale Perrino di Brindisi, costato oltre un milione di euro di soldi pubblici (le dice qualcosa questo???), con 28 posti di terapia intensiva per malati Covid, aggiuntivi a quelli già presenti nell’ospedale Perrino per affrontare l’emergenza epidemiologica, inaugurato in pompa magna da Lei e dall’ex direttore generale dell’Asl di Brindisi ad aprile 2020, che viene indicato come disponibile dalla Regione Puglia per affrontare questa quarta ondata epidemiologica nella disposizione del 21 dicembre 2021 a firma del Presidente sella Regione Puglia Michele Emiliano e del direttore del Dipartimento promozione della salute il dott. Vito Montanaro, risulta ad oggi INAGIBILE (pare piova all’interno) da quasi un mese e i malati Covid di Brindisi e della provincia di Brindisi da intubare pare vengano inviati presso i reparti di terapia intensiva Covid di Lecce e Taranto- dice- Tanto le dovevo per le opportune determinazioni che Ella vorrà prendere in qualità di massima figura istituzionale per la tutela della salute pubblica ed in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci del comprensorio ASL provincia di Brindisi”.

