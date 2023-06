Reparto Utin del Perrino senza personale, 100 euro netti all’ora  ai medici di Bari per coprire i turni a Brindisi

BRINDISI- Reparto Utin del Perrino senza personale, 100 euro netti all’ora ai medici del Policlinico di Bari che vengono a coprire i turni di notte a Brindisi. Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Perrino di Brindisi rischiava di chiudere per mancanza di medici ma una convenzione firmata tra il Policlinico di Bari e la Asl di Brindisi consente di garantire i servizi ai pazienti con la copertura dei turni notturni pagati a “peso d’oro” . La delibera passata in Giunta regionale è stata firmata lo scorso 9 giugno 2023 sebbene il servizio di copertura turni da parte dei medici del Policlinico di Bari venga espletato già dal mese di maggio. In barba alle “Misure straordinarie di contenimento della spesa sanitaria” la Regione Puglia ha autorizzato la stipula una convenzione tra l’Asl di Brindisi ed il Policlinico di Bari per “l’esecuzione di attività specialistica della branca di neonatologia presso l’ospedale Perrino di Brindisi”. In particolare si legge nella convenzione “per l’espletamento di turni lavorativi notturni e scongiurare criticità nelle attività”. Del resto anche Utin , proprio come Chirurgia generale, rischiava la chiusura per mancanza di personale medico, senza dimenticare il triste epilogo del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Camberlingo di Francavilla Fontana chiuso il 15 aprile scorso e quello di Ortopedia dell’ospedale di Ostuni mai riaperto dopo la fine dell’emergenza Covid. Tornando all’accordo questo prevede che coloro che saranno impiegati nell’Utin di Brindisi oltre a coprire i turni notturni dovranno garantire “la pronta disponibilità e di qualunque altra prestazione che possa dare titolo a compenso da parte del Policlinico e senza sovrapporsi alla regolare occupazione ordinaria presso la struttura di appartenenza”. Non solo “per ciascun specialista il monte ore settimanale è pari ad almeno 38 ore in regime istituzionale e pari a un massimo di 48 ore settimanali, comprensivo dell’orario dedicato alle prestazioni extraistituzionali”. Per il corrispettivo, nella convenzione si legge: “ Per le prestazioni effettuate dal personale interessato, l’Azienda corrisponderà al Policlinico il compenso/onorario di 100 euro, al netto IRAP e oneri aggiuntivi. Il rimborso di ulteriori spese, a titolo di trasferta , sarà oggetto di accordo tra l’Azienda e i professionisti interessati”. Ora, ogni turno copre dodici ore di lavoro, facendo due conti, un medico che da Bari viene a Brindisi per svolgere il servizio è pagato ben 1200 euro al giorno, 1200 euro netti. Una spesa per la Asl di Brindisi non indifferente e che non regge il confronto con i medici locali che invece per un turno festivo vengono pagati 50 euro a giornata.

