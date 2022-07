“Saturno e la luna d’estate”, notti stellate al museo

CEGLIE MESSAPICA- L’associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica – Assessorato alla Cultura, organizza, per la data di sabato 6 agosto 2022, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 23:30, presso la sede del Museo MAAC – Museo Archeologico e d’Arte Contemporanea – sito in Via Enrico de Nicola 1 – 72013 – Ceglie Messapica (BR), l’iniziativa dal titolo “Notti stellate al museo: Saturno e la Luna d’estate”.

L’evento si svolgerà in tre momenti differenti. Una breve presentazione power point del cielo estivo e degli oggetti in esso visibili aprirà la manifestazione, permettendo al pubblico presente di familiarizzare con i corpi celesti e le loro caratteristiche principali al fine di permettere una loro successiva osservazione più consapevole. Si parlerà della Luna, dalle ipotesi sulla sua formazione agli aspetti salienti della sua geologia, il tutto accompagnato dalle più recenti e dettagliate immagini della sua superficie. Successivamente sarà il pianeta Saturno a mostrarsi al pubblico sullo schermo in tutto il suo splendore, dalle prime osservazioni fino alle più recenti fotografie scattate dalle sonde della Nasa. Al termine della presentazione, si terranno le osservazioni con i telescopi professionali messi a disposizione dall’associazione. Grazie alle ottiche di qualità, il pubblico presente potrà ammirare la Luna, perdendosi tra i suoi innumerevoli crateri, solchi, crepacci e mari e il pianeta Saturno di cui saranno ben visibili gli anelli e i suoi satelliti naturali più luminosi. Se le condizioni del cielo lo permetteranno, i telescopi di grande diametro verranno puntati su altri oggetti del profondo cielo. Al termine della fase osservativa, gli esperti divulgatori dell’associazione guideranno i presenti alla scoperta delle principali costellazioni e astersimi presenti in cielo nel mese di agosto.

Chi vorrà partecipare potrà prenotarsi attraverso le pagine social dell’associazione (Facebook ed Instagram) o chiedere informazioni al numero telefonico 3495086808.

L’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria tramite codice QR o usando il link: https://forms.gle/EtpnWMbb2Q4uqtEk8.