Savino al David di Donatello chiede l’insegnamento di cinema e teatro nelle scuole, la preside brindisina propone il suo Istituto

BRINDISI – Il noto attore Francesco Savino durante la cerimonia del David di Donatello lancia la sua richiesta: di insegnare cinema nelle scuole.

“Vorrei chiedere una cosa – dice l’attore – se fosse possibile: che si insegnasse il cinema e il teatro nelle scuole italiane. Vorrei chiedere ai ministri, quelli che siano, che ai nostri ragazzi si insegnasse a tenere in mano una cinepresa, che in questo momento in cui c’è bisogno di stare insieme si insegnassero le tecniche teatrali, perché dal cinema e dal teatro si impara tanta vita. E per favore, non il pomeriggio ma durante le lezioni”.

La richiesta di Savino viene subita accolta dalla preside dell’Istituto Polo Messapia di Brindisi Rita Ortenzia De Vito che propone immediatamente la sua scuola.

“Io la lancio – scrive la preside su Facebook – ISITUTO TECNICO SUPERIORE a BRINDISI su “produzione e montaggio dell’audiovisivo, videomaker, digital web designer”. Esiste solo a Roma, l’ITS Rossellini. Abbiamo le strutture, le risorse professionali, gli spazi e i natali di grandi personalità di settore come Simonetta Dellomonaco (Apulia Film Commission) e Carmelo Grassi (Teatro Pubblico Pugliese). Brindisi è stata l’ultima provincia pugliese ad istituire l’indirizzo di studi sull’istruzione professionale statale “Servizi culturali e dello spettacolo” arrivata ora alla sua 4^ annualità. Siamo pronti per crescere insieme e far crescere arte, cultura, società ed economia di un settore altamente competitivo sulla nostra provincia. Servono solo volontà..i soldi li mette lo Stato e la Regione. Vediamo chi coglie l’appello. Io (Noi, Polo Messapia) siamo pronti”.