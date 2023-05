Scarpe, felpe e pantaloni con falso marchio Gucci, maxi sequestro al porto

BRINDISI – (foto repertorio) Scarpe, pantaloni, felpe tutte di note marche contraffatte, tra cui Gucci e Golden Goose, sono stati sequestrati al porto di Brindisi. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Gruppo di Brindisi in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, hanno sequestrato complessivamente, in quattro distinti interventi, un ingente carico di merce contraffatta, proveniente da Paesi dell’est Europa. Le attività hanno tratto origine da una serie di controlli doganali operati a mezzi e passeggeri in arrivo dalla Grecia, durante i quali sono stati intercettati, in quattro distinti interventi, dei tir con dei carichi di copertura con lo scopo di eludere eventuali controlli. A seguito di accurata verifica delle merci trasportate, sono stati individuati, complessivamente, 45.000 pezzi tra scarpe, pantaloni, felpe e cappellini riconducibili, sin dal primo esame visivo, a dei noti marchi e la cui contraffazione è stata poi confermata anche da periti referenti dei marchi interessati. I prodotti, infatti, riproducevano segni con caratteristiche proprie di alcuni brand, tra cui “Gucci”, calzature “Golden Goose” e cappellini “Goorin Bros”, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore.

Pertanto, essendo in presenza di un tentativo di introduzione e di commercializzazione di merce abilmente

contraffatta i prodotti sono stati prontamente sequestrati con segnalazione all’Autorità Giudiziaria di tre responsabili (un sequestro è stato effettuato a carico di ignoti). La responsabilità penale dei soggetti coinvolti, tuttavia, sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.